Mancano solo 24 ore per investire nella presale di Solaxy. Inizia la corsa alimentata dalla Fomo per diventare un early adopter

Panoramica sulle prevendita del token SOLX, la crypto nativa del nuovo ecosistema layer-2 basato su Solana.

Nel contesto delle crypto, diversi utenti sono costantemente alla ricerca di nuovi progetti su cui puntare per ottenere rendimenti considerevoli. Molto spesso, questi progetti sono token emergenti che stanno attraversando una fase di prevendita.

In tal senso, Solaxy risulta essere uno dei progetti più attesi nel contesto delle crypto presale. Infatti, questo nuovo ecosistema introduce un’infrastruttura basata sulla tecnologia layer-2 e finalizzata ad alleggerire il carico sulla mainnet Solana.

Il progetto ha raccolto oltre $48 milioni tramite la prevendita, diventando uno dei migliori asset in ICO di sempre. Per questo motivo, a sole 24 ore dalla scadenza, la FOMO sta alimentando una vera e propria corsa agli ultimi token disponibili.

Panoramica sull’ecosistema Solaxy

Solaxy è un nuovo ecosistema layer-2 che potrebbe rivoluzionare la rete Solana. Infatti, nonostante Solana sia nota per la velocità delle transazioni, in periodi di forte interesse verso le meme coin create su questa blockchain ha mostrato alcuni limiti strutturali, coronati da un vero e proprio periodo di congestione.

Dunque, l’obiettivo di Solaxy è analogo a qualsiasi altro progetto layer-2 sulla rete Ethereum, rispondendo quindi ad esigenze recenti che sono emerse proprio tramite la crescita complessiva del network di Solana.

Grazie alla tecnologia del rollup, Solaxy è in grado di alleggerire il carico sulla mainnet elaborando le transazioni sulla propria rete. In aggiunta, grazie alla tecnologia del bridge, è possibile considerare Solaxy come una rete multi-chain.

Infatti, la tecnologia del bridge alimenta un collegamento con la rete Ethereum, una condizione che alimenta ancor di più le possibili utility del token nativo SOLX.

Chiaramente, SOLX rappresenta lo strumento fondamentale della rete, e può essere utilizzato come mezzo di scambio, asset speculativo, token di governance e, infine, per ottenere rendite passive.

In particolare, il team di sviluppo ha reso disponibile l’operazione di staking fin dalla fase di prevendita, incentivando gli early adopters a partecipare al progetto durante la fase di ICO. In questo modo, gli sviluppatori hanno dimostrato la centralità della community, la cui formazione è stata una vera e propria priorità, considerando anche i risultati ottenuti dalla presale.

Come anticipato in precedenza, la prevendita del token SOLX ha raccolto oltre $48 milioni in pochi mesi. Questo risultato è dovuto certamente alle potenzialità di questo asset. Tuttavia, è possibile riscontrare una forte attività delle whale, che è comunque un indicatore importante delle potenzialità di un progetto emergente che, anche prima del lancio, è in grado di generare rendite passive.

Non a caso, questa iniziativa non è passata inosservata agli occhi degli esperti del crypto market, coinvolgendo anche diversi influencer del mondo crypto che hanno recensito l’ecosistema tramite i propri canali social.

Come investire in SOLX

Considerando che mancano meno di 24 ore al lancio ufficiale, è plausibile che molti trader neofiti potrebbero trovare delle difficoltà nell’investire in questo progetto.

Pertanto di seguito è disponibile un tutorial sintetico su come comprare Solaxy ed, eventualmente, avviare il procedimento per lo staking.

In sostanza, per comprare SOLX è necessario:

Creare un wallet decentralizzato compatibile con l’architettura del token SOLX, e quindi prendere in considerazione wallet basati su Solana o soluzioni multi-chain come Best Wallet.

compatibile con l’architettura del token SOLX, e quindi prendere in considerazione wallet basati su Solana o soluzioni multi-chain come Best Wallet. Ottenere delle valute ponte da convertire successivamente in SOLX, ossia SOL, ETH o USDT.

da convertire successivamente in SOLX, ossia SOL, ETH o USDT. Visitare il sito ufficiale della piattaforma e trovare il widget informativo sulla destra della homepage.

e trovare il widget informativo sulla destra della homepage. Cliccare il pulsante sul widget “Acquista con crypto” per avviare il procedimento di acquisto.

per avviare il procedimento di acquisto. Selezionare il wallet creato in precedenza ed effettuare le verifiche di sicurezza previste dal sistema.

in precedenza ed effettuare le verifiche di sicurezza previste dal sistema. Scegliere l’importo di valute ponte da convertire in SOLX e confermare l’operazione.

A questo punto, una volta completato questo procedimento, è possibile accedere alla piattaforma di staking. Dopo aver scelto il periodo di Lock-up, è possibile generare rendimenti passivi.

In ogni caso, per il momento questo procedimento è in grado di amplificare la propria esposizione su SOLX, che saranno riscattabili solo dopo il lancio ufficiale.

Tuttavia, qualora il token dimostrasse di rispettare le potenzialità attribuitegli dagli esperti, allora queste rendite passive potrebbero diventare margini di profitto notevoli dopo la fase di lancio ed il listing sui principali exchange.

Per questo motivo, Solaxy potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti dell’estate 2025. Pertanto, le prossime ore potrebbero essere caratterizzate da un interesse molto elevato per questo nuovo progetto pronto ad esplodere.

