Mancano le coperture per il bonus da 600 euro. Ischia ha paura. Stagionali lasciati fuori

Ida Trofa | Fino al 14 aprile le casse di previdenza private avevano ricevuto “454.541 domande” per il bonus da 600 euro, di cui ammesse al pagamento 413.455”. Sono i dati inviati dall’Adepp (l’Associazione che riunisce venti enti previdenziali, cui sono iscritti 1,6 milioni di professionisti) al governo. Nella lettera si lancia anche l’allarme coperture: al momento mancano 48 milioni di euro per poter accettare tutte le domande.

Il governo, dicono, è però già al lavoro per definire i dettagli economici del decreto di aprile. Tra le misure previste figurerebbero tutti i sostegni al reddito, dalla cassa integrazione ai congedi speciali, coperti fino a giugno, l’introduzione del reddito di emergenza e la conferma del bonus per gli autonomi, che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro.

Anche Ischia vive la sua fetta di incertezza con i lavoratori “stagionali – non stagionali“, ovvero quei lavoratori che, avendo un contratto a tempo indeterminato, non risultiamo stagionali. C’è ansia e apprensione in questo momento di particolare ambasce ed emergenza economica. Abbiamo raccolto el doglianze di alcuni di essi.

“Siamo oltre 100 lavoratori con a carico altrettante famiglie dell’isola – ci spiega Carmela – lavoratori stagionali che, avendo un contratto a tempo indeterminato, non risultiamo stagionali pur lavorando 6 mesi e usufruendo della Naspi 3 mesi. Quindi, in teoria, siamo rimasti esclusi da bonus Covid 19 da 600 euro bonus Regione Campania e ulteriori aiuti che verranno”.

La situazione per costoro appare, dunque, quanto mai difficile e seria, servono interlocutori in grado di dare soluzioni fattive e risposte immediate. Per costoro altrimenti, senza prospettive e senza la riapertura de settore non ci sarà modo di andare avanti.

Al momento non ci sono soluzioni istituzionali, solo incertezze. Una situazione sulla quale anche la Regione Campania dovrebbe fare chiarezza. Al momento oltre le promesse politiche solo incertezze e caos. I nostri stagionali sono i più penalizzati.

Preoccupato ed in ambasce anche Dante: “Stiamo cercando di sollevare volevo sollevare un problema che abbiamo riscontrato in tanti, parlo di noi della categoria stagionali del turismo.Il bonus dei 600€ atteso per noi potrebbe e restare una chimera . In pratica non tutti rientriamo in questo decreto è credo sia vergognoso. Noi vorremmo attivarci per cercare di sollevare la questione nelle sedi opportune. Stiamo valutando l’opportunità di rivolgerci forse ad un sindacato”.

Anche noi de Il Dispari abbiamo provato a chiedere un po’ in giro e non è del tutto chiaro il destino degli stagionali ischitani che per vedersi garantito il contributo dovranno lottare con le unghie e con i denti. La loro è una condizione ibrida. Anche i loro datori di lavoro, chi usufruisce delle loro professionalità potrebbe richiedere la cosi detta cassa in deroga? Sono domande legittime crediamo. Questi lavoratori di fatto sono assunti se non versano ad altri enti?

Insomma, sia il piano del premier Conte sia quello del Governatore De Luca, al momento fa acqua da tutte le parti e tanti, troppi lavoratori, quasi certamente, non vedranno il becco di un quattrino. E di questi tempi è un dramma che si aggiunge al dramma. Altro che crociate contro il nord e sbarramento dei confini.

Qui ad Ischia, se non moriremo di Coronavirus o di paura, moriremo certamente di malapolitica. Una realtà fatta di incertezze e mancanza di coraggio amministrativo, mancanza di idee, la prova da del terrore contro il nemico invisibile non basta. Qui e qui ad Ischia in particolare, a breve, moriremo letteralmente di fame e molti di noi, molte famiglie verrano ridotte in una umiliante condizione di povertà da una classe di inetti e quaquaraquà.

La politica si preoccupa solo del suo consenso, un consenso fondato su bugie e psicosi, mentre il paese è nel caos. I soliti sciacalli del potere e dell’economia si arricchiscono in ordine sparso.