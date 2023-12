Mamma, mi sono perso il medico pediatra. Al Rizzoli è emergenza!

Gaetano Di Meglio | Che al Rizzoli ci sia un problema di medici e di altre figure professionali è una costante, ma che al reparto di pediatria siano rimasti solo 3 pediatri è una cosa grave e di oggi!

Una carenza e un’emergenza che si conosce da mesi e che, in verità, sembra essere quasi un “male incurabile”. Soprattutto da quanto abbiamo abbandonato la battaglia per il riconoscimento di zona disagiata. Sul perché, poi, è stata abbandonata, beh, bisogna fare i conti sia con la pandemia che ha rivoluzionato il mondo, sia con l’insipienza e la mancata voce in capitolo dei nostri rappresentanti istituzionali con l’ASL Napoli 2 Nord.

Una disattenzione progressiva e sistematica che ha ridotto il reparto diretto fino a Capodanno dal dott. Geppino Parisi che va in pensione con l’arrivo del 2024, ai minimi storici. Dal primo gennaio, infatti, saranno solo 3 i pediatri che si occuperanno dei nostri piccoli e le guardie, come già accade, saranno assicurate dai medici di altri ospedali dell’ASL.

La verità su questa emergenza, però, ha una dimensione più ampia del solo Rizzoli. E’ vero che negli anni nel reparto (inteso come tale!) si sono stati fino a 8 pediatri e disposizione, ma è anche vero che le condizioni della sanità pubblica, spesso, finiscono per essere meno allettanti di quelle private. Dopo 15 anni, è giusto dirlo, la dottoressa Di Meglio ha scelto la via professionale privata e lascia l’ospedale. Qualcuno dice che è impossibile darle torto rispetto alle condizioni date, così come, sempre qualcuno ben addentro alle questioni di “politica” sanitaria, è fermo nel commentare come dopo l’Ortopedia il disegno di distruzione della sanità sull’isola sia toccato al reparto di Pediatria sempre di più, ridotto, ad una buona guardia medica pediatrica più che ad un vero e proprio reparto.

La crisi delle figure professionali mediche, gli appelli (numerosi) andati a vuoto per coprire le posizioni ischitane (c’è chi assicura il massimo impegno da parte del direttore Quinto), la contemporaneità con i concorsi di terraferma e la situazione complessiva dei medici mancanti al sistema sanitario nazionale completano il quadro nero della nostra pediatria.

Una pediatria ridotta all’osso come il reparto di Ortopedia. Tutti sanno che è vietato fratturarsi una gamba o un braccio il venerdì pomeriggio. Il meglio che ti può capitare è un chirurgo che ti immobilizza l’arto e ti consiglia Aulin alla bisogna. Così non possiamo andare avanti se pensiamo che nei prossimi mesi la situazione potrà solo peggiorare. La crisi dei primari è sempre più vicina e i pensionamenti rappresentano, sempre di più, un’ulteriore spada di Damocle su tutta la nostra sanità.

INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Se pediatria e ortopedia piangono, la Medicina, invece, ride. Il direttore Ciro Di Gennaro ha, infatti, assegnato quattro incarichi professionali di Alta Specializzazione della durata di 5 anni (dal 18 dicembre 2023 fino al 17 dicembre 2028) ai dottori: Viviana Pisano “Insufficienza respiratoria in setting emergenziale”; Celeste Arcamone “Infezioni gravi e poliresistenze in area critica”; Antonietta Longobardo “Stroke e patologie trombotiche”; Antonio Di Scala “Emorragie digestive in area critica”.