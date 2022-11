Mamma Agata. Riconoscenza per questa meravigliosa donna

Enrico Scotti, un giovane del 1968 | Tutti coloro i quali si sono avvicinati al Basket sull’isola d’Ischia sanno, e chi lo ignorava da oggi lo saprà, che uno dei protagonisti assoluti nel far fiorire la pallacanestro isolana è stata la Signora Agata Oliviero in Banfi da sempre Mamma Agata.

Nel 1968 allorquando un gruppo di giovani iniziò a praticare basket, assoluta novità per l’isola, ebbe il sostegno, fù incoraggiato, a volte giustamente criticato, addirittura alimentato (famosi i suoi panelli farciti con cui iniziavano le trasferte divorandoli durante la traversata) dalla onnipresente Mamma Agata.

La famiglia Banfi era già ben rappresentata in squadra da Beppi, ma facevano anche parte della società il fratello Angelo per la parte impiantistica e sua sorella Patrizia (autentica “ maga “ al tavolo referti ! ) ma su tutti però imperava Mamma Agata con il beneplacido del marito Carlo.

Tempi pioneristici, belli ed emozionanti, ricchi di risvolti umani e di contenuti sociali.

(alcuni matrimoni sbocciarono tra giocatori e giocatrici o addetti ai lavori)

Se poi nel 1971 vi fù anche l’esordio della squadra femminile lo si deve, sempre, a Mamma Agata che ne divenne naturalmente Dirigente e nume tutelare.

Molti giovani e ragazze di allora, oggi padri e mamme e parecchi nonni, come me, ricorderanno con una mal celata emozione il ruolo e l’energia con cui la Nostra ci affiancava, ci spronava e “meravigliosamente” ci riprendeva per migliorarci e consolidare sempre di più il nascente movimento.

Mamma Agata nacque il 18 novembre del 1922 fissando oggi, 18 novembre, il suo 100° compleanno! Il ricordarLa nasconde il mal celato tentativo di voler concretizzare con un significativo gesto di riconoscenza tutto quanto il Pianeta Basket Isolano deve a questa meravigliosa Donna.