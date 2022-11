Mamma Agata. Oggi sarebbe stata festa grande!

Geppino Cuomo | Oliviero Agata Banfi avrebbe potuto festeggiare i suoi cento anni fra la gioia e la soddisfazione sua e di moltissima gente. Chi era Agata Oliviero Banfi lo sanno tutti coloro che hanno più di cinquant’anni. La loro gioventù è stata segnata dalla presenza di questa donna. Intraprendente, autoritaria, materna, attiva, piena di risorse, risoluta. La sua fama crebbe a dismisura nel periodo delle radio private. Con Radio Ischia, all’epoca riconosciuta una delle migliori e più organizzate d’Italia, secondo Sorrisi e Canzoni, Agatina diventò in brevissimo tempo mamma Agata. Aveva quattro figli, ma all’improvviso si ritrovò mamma di una miriade di giovani. La radio fu solo la punta dell’Iceberg.

A lei si deve l’interesse sull’isola del Basket. Non solo si diede da fare per avere una squadra isolana maschile, ma ne fece anche una femminile ed all’epoca non era facile. Si inventò un torneo internazionale portando sull’isola il meglio della pallacanestro senza che vi fosse nemmeno un campo per far disputare gli incontri. Non si spaventò di certo e fece si che il campo fosse costruito di sana pianta. Non c’era avvenimento ad Ischia che mamma Agata non seguisse per dare una mano alla sua riuscita. Pensate un po’, inventò una specie di servizio assistenziale per chi sbarcava da Napoli con l’ultimo traghetto. Allora, peggio che oggi, spesso non c’era il bus per andare ai comuni alti o fino a Forio e stiamo parlando di oltre la mezzanotte e d’inverno.

Ebbene, mamma Agata si era inventato un servizio gratuito di assistenza. All’orario di arrivo della nave al porto, si faceva trovare lì col figlio Beppi e la macchina di famiglia per controllare che nessuno rimanesse a piedi. Pensate un po’, il tutto fatto volontariamente e gratuitamente. Come se non bastasse, aveva provveduto anche a coprire l’assicurazione della propria auto per eventuali infortuni ai passeggeri. Mamma Agata andò via da questo mondo molto presto, lasciando orfani i tanti figli adottivi. Novembre 1922-novembre 2022 cento anni. Un pensiero dovuto per una donna che aveva un entusiasmo ed una umanità fuori dal comune.