Mameli bocciata, l’attacco di fine anno di Procida per Tutti all’assessora ai trasporti

Mentre Ischia se ne frega di suoi 80 studenti, cittadini considerati dalle istituzioni di serie B perchè non hanno affollato le aule ischitane, Procida si divide sulle soluzioni (ridicole, per la verità) che ci propina la Regione Campania con il disastro trasporti marittimi.

Ieri, per completezza, l’assessore Mameli aveva annunciato una sorta di soluzione (come l’aulin davanti ad una metastasi) al problema delle corse tagliate e delle difficoltà di trasporti di 80 studenti dell’isola d’Ischia verso Procida. Una soluzione poco utile, come “quell’acqua che non leva la sete”.

L’affondo di Procida per Tutti è molto duro: “Ancora una volta l’assessora Lucia Mameli si autoesalta, appendendo al proprio collo una finta medaglia per un qualcosa che non ha fatto. Ma la realtà dei fatti è completamente diversa da come ve la racconta lei, pensando di prendere in giro i suoi concittadini. Ma, come al solito, ci siamo noi a darvi un quadro preciso della situazione.

La storia – continuano i consiglieri con a capo Luigi Muro – la conoscete bene: Procida perde le corse Medmar per Napoli delle 7.05 e delle 11.15, la nostra amministrazione rinuncia completamente alla seconda e sostituisce la prima anticipando la Caremar delle 8 per Pozzuoli, con partenza alle 7.20 da Ischia. Un giro che ha come effetto quello di creare problemi a pendolari e, soprattutto, a tanti studenti ischitani che, vedendosi eliminare la corsa delle 7.20, hanno denunciato la loro impossibilità a raggiungere la nostra isola per frequentare l’Istituto “Caracciolo-Da Procida”. Un’emergenza che noi per primi avevamo sottolineato, seguiti poi dalla Preside, dal Collegio Docenti della scuola, dal Consiglio d’istituto e dagli stessi studenti.

Nei giorni scorsi si è tenuta una Commissione sull’argomento, nel corso della quale l’assessora Mameli ha comunicato la sua proposta fatta alla Regione attraverso la consueta letterina. La delegata ai trasporti chiedeva di anticipare alle 8 la nave Caremar Procida-Pozzuoli delle 9, in modo da farla partire da Ischia alle 7.20 per gli studenti. Vi sembra la stessa soluzione che poi è stata annunciata trionfalmente dalla Mameli nella serata del 30 dicembre? Assolutamente no. La sua proposta è stata completamente ignorata dalla Regione, che ha disposto il posticipo dell’aliscafo Ischia-Procida delle 6.45 alle 7.20.

Insomma, la Mameli parla di risposte concrete ma l’unico apporto dato da lei e, in generale, dall’amministrazione a questa soluzione è stato quello di accettare passivamente la decisione della Regione, come ormai accade da anni. Certo, si tratta di una proposta che comunque va a tamponare momentaneamente l’emergenza, ma che tuttavia comporta dei disagi: l’aliscafo non garantisce una continuità a causa delle continue interruzioni del servizio per il maltempo. È stata messa una pezza dalla Regione, ma questa soluzione non può essere quella definitiva.

Nel frattempo l’amministrazione che fa? Sta a guardare, come sempre. Subisce passivamente le decisioni altrui e continua a navigare senza meta in un mare di disastri. Ma, nonostante ciò, continua ad auto esaltarsi e a prendere in giro i procidani con un’informazione imprecisa e tendenziosa. Per fortuna ci siamo noi a schiarirvi le idee.”