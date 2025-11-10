Malumori e dubbi sui concorsi “blindati” dell’Evi, il “caso” non è chiuso

Il 4 novembre si sono chiusi i sei “chiacchierati” concorsi indetti dall’Evi per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali. Procedure attese da decenni, come anche la altrettanto ritardata e famigerata uscita dalla liquidazione.

Lo svolgimento dei concorsi, che già sul nascere avevano dato adito a dubbi sulla legittimità per l’assenza di una prova scritta, prevedendo la sola prova orale non videoregistrata, è ancora oggetto di polemiche.

Sulla modalità ritenuta “contra legem” da diversi pareri legali, tra cui quelli dell’avvocato Maffettone per conto del Cisi, emerge ancora una volta una discrepanza. Infatti in difesa della procedura si è espresso invece l’avvocato Laudadio per conto dell’Evi. Nel dubbio conseguente a due pareri discordanti, l’azienda ha ovviamente scelto di procedere con la modalità prescelta, anche perché il Cisi poi non si è espresso al riguardo. Siamo in sostanza di fronte al solito paradosso, laddove l’Evi gestisce con risorse pubbliche a nome e per conto del Cisi (partecipato dai Comuni isolani) l’intero servizio idrico isolano, definito integrato ma senza depurazione. In proposito come non ricordare che proprio la “depurazione” negli anni passati fu al centro di polemiche, ricorsi e class action in quanto comunque addebitata in bolletta?

Che i concorsi presentassero aspetti poco chiari, del resto, è dimostrato dalla circostanza che nei mesi scorsi sia la Guardia di Finanza che i Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno acquisito preso gli uffici Evi di via Leonardo Mazzella l’intera documentazione relativa alle procedure concorsuali.

Ma al di là degli aspetti normativi, emergono dubbi sugli aspetti etici in merito alla trasparenza dell’intero iter, che si sommano ad altri dubbi sulle reali modalità di svolgimento dei concorsi, che sembra non abbiano garantito la necessaria trasparenza delle sole prove orali. Di fatto, è stata se non impedita, almeno ostacolata la possibilità di presenziare alle prove.

LE PRONUNCE DELL’ANAC E DEL CONSIGLIO DI STATO

Giova ricordare quanto negli uffici dell’Evi sembrano non tenere in conto, ovvero che l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sottolineato l’importanza di evitare clausole nei bandi che possano limitare la platea dei candidati o suggerire favoritismi, garantendo così l’imparzialità e la correttezza della procedura.

Così come pure il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1626 del 27/03/2015, ha chiarito che è diritto del candidato e di terzi estranei accedere alle aule di concorso durante le prove orali Il candidato che ha già sostenuto la prova o deve ancora sostenere il colloquio, ha il diritto di presenziare alle prove degli altri candidati sia per assicurarsi dello svolgimento della prova, sia per verificare il corretto operare della Commissione. In parole povere, le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione, come previsto dal d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220).

Invece le prove concorsuali sostenute a Via Quercia sembrano non aver rispettato affatto queste condizioni: l’apertura al pubblico del concorso comunicata solo all’interno della piccola aula dove si è tenuto l’esame, con un manifesto di ridotte dimensioni; pochissimi posti a sedere per chi avesse voluto presenziare alle prove; l’accesso regolato da una guardia giurata che alle richieste dei candidati di potere assistere, o rispondeva di no o di non sapere con precisione; infine, la stessa sede era chiusa al pubblico da un cancello.

La sensazione è che la storia di questi concorsi non sia ancora terminata e che eventuali azioni legali di impugnazione si andranno a sommare ad altre azioni giudiziarie già in essere (si veda il caso degli ex lavoratori somministrati), nella considerazione importante che gli organismi politici sono o colpevolmente presenti o colpevolmente assenti nella gestione di soldi pubblici: un vuoto riempito da burocrati addirittura autoreferenziati. Sarebbe bene tenerlo sempre presente in questo perverso meccanismo italico fatto di scatole cinesi destinato a deresponsabilizzare chi afferma un potere con prepotenza, senza assumersi di contro appunto nessuna responsabilità.

Il caso, come detto, alla luce dei malumori e delle polemiche, non è ancora chiuso. E vale ancora la pena di sottolineare che tutte le “magagne” continuano a pesare su una gestione “finanziata” con i soldi dei cittadini isolani, ai quali in cambio viene offerto ben poco…