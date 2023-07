Maltrattamenti in famiglia, parte il nuovo Appello

Francesco Ferrandino | È iniziato due giorni fa il nuovo processo d’appello per G.I., e la difesa sostenuta dall’avvocato Gianluca Maria Migliaccio ha messo subito a segno due importanti risultati. Parliamo della vicenda che vede il 28enne accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna: lo scorso dicembre la Corte di Cassazione aveva annullato la condanna a tre anni di reclusione decretata dalla quarta sezione di corte d’appello, disponendo che si dovesse celebrare un nuovo processo di secondo grado.

Quattro anni fa, nel luglio del 2019, l’ex compagna aveva denunciato l’uomo per maltrattamenti: venne emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita il mese successivo. L’ordinanza si basava sul cosiddetto Codice Rosso, una norma che concede alle donne più tempo per denunciare una violenza subita, e che ha innovato la disciplina penale per i casi di violenza domestica. In sostanza, una specie di corsia preferenziale, come accade per le priorità al pronto soccorso: in tutte le indagini concernente gli episodi di violenza domestica o di genere, come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori, violenza sessuale, aggravata e di gruppo atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, lesioni personali aggravate da legami familiari, le forze dell’ordine e il pubblico ministero dovranno attivarsi immediatamente, e la vittima dovrà essere ascoltata entro tre giorni dalla denuncia, per limitare al massimo la possibilità che la violenza possa essere reiterata.

Tuttavia, la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione accolse il ricorso dell’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, annullando la sentenza di condanna emessa in primo grado nella primavera 2021, decisione confermata dalla Corte d’Appello di Napoli e disponendo il rinvio ad altra sezione della stessa Corte d’Appello per un nuovo giudizio, iniziato appunto due giorni fa: durante l’udienza, il Procuratore Generale ha chiesto la conferma dell’originario esito, mentre la difesa ha discusso riportandosi anche alle due questioni di procedura presentate per iscritto.

Conclusa la discussione, la Prima Sezione della Corte d’Appello ha ritenuto assolutamente indispensabile ai fini della decisione l’ascolto dei testi della difesa e procedere all’esame dell’imputato: di fatto, premiando la linea difensiva, ha accolto due dei motivi di impugnazione elaborati dall’avvocato Migliaccio, ovvero le errate omissioni da parte del giudice di primo grado dell’escussione dei testi della difesa e dell’esame dell’imputato.

In particolare, l’avvocato ha contestato non soltanto le violazioni del diritto di difesa già accolte dalla Corte d’appello, ma anche l’errata qualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di maltrattamenti: i fatti si sarebbero verificati quando l’imputato e la persona offesa non erano più conviventi, e in più secondo la difesa mancherebbero riscontri documentali alla deposizione della persona offesa, che aveva rinunciato a costituirsi parte civile contro l’ex compagno: le presunte violenze potrebbero al massimo configurare reati meno gravi, ma non quello di maltrattamenti in famiglia. Infine, per quanto riguarda la pena comminata, secondo il legale di fiducia di G.I., il reato era precedente l’entrata in vigore del cosiddetto Codice Rosso, e quindi doveva soggiacere alla pena della reclusione da due a sei anni e non da tre a sette. La Corte ha quindi fissato a fine novembre la prossima udienza, nella quale saranno ascoltati tre testi, poi ci sarà altro rinvio per escutere un testimone e procedere all’esame dell’imputato.

Intanto, i giudici hanno revocato la misura del divieto di dimora nel Comune di Ischia, mantenendo soltanto quella del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento della Prima sezione, presieduta dal giudice Casoria, relatore Isidoro Palma, ha dunque premiato la strategia difensiva, che ora può confidare in un esito più favorevole per l’imputato.