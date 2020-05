Maltratta moglie e figli maggiorenni, denunciato in Procura

Paolo Mosè | Stanca di subire le continue violenze e maltrattamenti, una donna si è recata nella caserma dei Carabinieri di Ischia per denunciare il consorte, i cui comportamenti negli ultimi tempi si erano accentuati in ugual misura in cui la donna ha tentato di prendere le distanze. Anche per salvaguardare i figli maggiorenni che sarebbero stati anche loro oggetto di maltrattamenti in più di un’occasione.

La vittima sarebbe rimasta a lungo negli uffici della caserma dell’Arma per elencare le numerose condotte poste in essere dal marito, che utilizzava le aggressioni fisiche non tralasciando quelle psicologiche. Creando nell’ambito familiare una situazione molto tesa, tanto da preoccupare i figli, che hanno cercato in più riprese di ricondurre il padre ad un rapporto più comprensivo. Consigliando di evitare di avere atteggiamenti aggressivi per giungere ad un dialogo che a quanto pare non è stato mai raggiunto. Gli ultimi mesi sarebbero stati quelli più difficili, in concomitanza con la situazione sanitaria che di fatto ha obbligato la maggior parte delle persone a rimanere chiuse nelle abitazioni e questo molto probabilmente ha facilitato discussioni, prese di posizione discutibili per futili motivi e per più rissosi i maltrattamenti, l’aggressione fisica alla consorte. Come in questo caso, anche perché lo stesso Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha elencato una serie infinita di denunce presentate dalle vittime che hanno subito pressioni psicologiche e violenze nelle quattro mura domestiche. E tutte poste in essere dai mariti, che sarebbero in questi casi gli unici responsabili.

La donna ha deciso questo passo importante dopo aver meditato a lungo ed essersi confrontata con i figli, i quali avrebbero suggerito alla madre di trovare una soluzione per evitare che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi chiedendo aiuto e supporto alle forze dell’ordine. Allo stato i militari non hanno adottato alcun provvedimento, come consente la norma più comunemente classificata “codice rosso”, trasmettendo la denuncia al pubblico ministero che la valuterà prima di decidere eventuali richieste. Da inviare al giudice per le indagini preliminari al fine di garantire l’incolumità della stessa donna e dei due figli maggiorenni, che avrebbero confermato alcuni episodi che si sarebbero consumati in questi ultimi mesi di quarantena. Non ravvisandosi lesioni fisiche evidenti, è probabile che l’autorità giudiziaria possa disporre in tempi rapidi la misura del divieto di avvicinamento o di frequentare gli stessi luoghi della parte offesa. E’ un provvedimento precauzionale che serve a reprimere i gesti sconsiderati e avvertire l’indagato che se dovesse persistere o violare il provvedimento del giudice, possa essere sottoposto ad altra misura cautelare ben più grave della libertà personale.