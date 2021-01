Maltempo. Trasporti a singhiozzo e mezzi veloci fermi. Aliscafo costretto ad andare in bacino. Prorogata l’allerta meteo gialla

Sono peggiorate nel primo pomeriggio di ieri le condizioni meteo nel Golfo di Napoli. Tanto che i collegamenti da e per la terraferma non sono garantiti e proseguono a singhiozzo. Il vento forte da sud ha raggiunto anche i 18 nodi con un mare agitato e molto.

Le compagnie di navigazione hanno quindi deciso di sospendere le corse degli aliscafi e questa mattina dopo le prime partenze del mattino non sono state garantite altre linee veloci. Non sono mancati i disagi ed i problemi.

Danni e la necessità di riparare in bacino, addirittura, per un aliscafo partito da Ischia che all’arrivo nel porto di Napoli nel corso dell’allineamento con il molo San Vincenzo ha riportato lievi danni. Una condizione tale che ha reso necessario da parte della compagnia, ordinare il trasferimento nelle aree bacino e dello scalo partenopeo.

Protezione Civile Campania: prorogata allerta meteo Gialla fino alle 9 del 7 gennaio

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo fino alle 9 di giovedì 7 gennaio.

Si prevedono ancora precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi. Si raccomanda la massima attenzione nei territori già interessati da precipitazioni nei giorni scorsi, anche in assenza di piogge, per effetto della saturazione dei suoli.

Il quadro meteo evidenzia anche per oggi e fino alle 9 di domani mattina venti temporaneamente forti, con possibili raffiche nei temporali. Mare localmente agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalle 9 di domani mattina e per le successive 24 ore permarranno le raffiche nei temporali

La Protezione civile individua anche i possibili fenomeni di impatto al suolo legati al rischio di dissesto idrogeologico:

– Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

– Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali, possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree depresse;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

– Possibili cadute massi in più punti del territorio;

– Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli, anche in assenza di precipitazioni.?

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti sia in odine al rischio idrogeologico che in ordine ai venti forti e al moto ondoso, anche in linea con i Piani comunali di protezione civile. Si segnala la necessità di attivare il monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del mare.