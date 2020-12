POTENZA (ITALPRESS) – Un uomo di 51 anni è morto travolto dalle acque di un canale nel pomeriggio a Pignola, in provincia di Potenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il 51enne dal canale, ma i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 non hanno avuto esito. L’uomo lavorava per conto dell’ufficio tecnico comunale, e stava verificando i danni provocati dal maltempo nella zona.

(ITALPRESS).