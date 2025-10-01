mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
adnkronosnews mondo

Maltempo nell’Agrigentino, dispersa donna travolta dall’acqua: ricerche in un canale

di ADNKRONOS
Gli ultimi articoli

(Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di una donna di Favara, nell’Agrigentino, che risulta dispersa dopo essere stata travolta dall’acqua dopo essere scesa dalla sua auto. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco. Si sta ispezionando in queste ore un canale in cui confluiscono le acque. Da ieri Favara e la provincia sono colpite dal maltempo con piogge torrenziali. 

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos