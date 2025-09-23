mercoledì, Settembre 24, 2025
type here...
IN EVIDENZA

Maltempo Ischia, Legnini: “Le opere reggono, ma non basta”

Il Commissario straordinario avverte: i primi risultati degli interventi si vedono, ma servono nuovi cantieri, manutenzione costante e l’approvazione del Piano intercomunale di protezione civile

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Il Commissario straordinario Giovanni Legnini, all’indomani della nuova ondata di maltempo che ha investito l’isola d’Ischia, richiama l’attenzione sulla necessità di non rallentare il percorso di messa in sicurezza del territorio. “A fronte di fenomeni eccezionali come quello verificatosi oggi, inizia a manifestarsi l’efficacia delle numerose opere già eseguite e di quelle in corso” ha sottolineato in una nota, evidenziando come i primi risultati stiano emergendo nonostante i cantieri siano ancora lontani dalla conclusione.

Legnini ha ringraziato Comuni, soggetti attuatori e Struttura commissariale per il lavoro svolto finora, ma ha ribadito che l’emergenza non può dirsi chiusa. “Occorre proseguire con i numerosi cantieri avviati su tutto il territorio dell’isola e, successivamente, puntare sulle opere strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico”, ha spiegato.

Particolare attenzione è stata posta sul fronte della manutenzione ordinaria. “Il recupero di condizioni di sicurezza a Casamicciola Terme e sull’intera isola è un cantiere aperto e vivo, che deve essere portato avanti con determinazione. Così come è indispensabile garantire la costante manutenzione delle infrastrutture idrauliche”, ha affermato il Commissario.

Infine, Legnini ha richiamato i Comuni a una responsabilità condivisa: “Mi auguro che provvedano in tempi stretti ad approvare il Piano intercomunale di protezione civile, da tempo predisposto e la cui necessità è ormai a tutti evidente”.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos