Maltempo Ischia, Legnini: “Le opere reggono, ma non basta”

Il Commissario straordinario Giovanni Legnini, all’indomani della nuova ondata di maltempo che ha investito l’isola d’Ischia, richiama l’attenzione sulla necessità di non rallentare il percorso di messa in sicurezza del territorio. “A fronte di fenomeni eccezionali come quello verificatosi oggi, inizia a manifestarsi l’efficacia delle numerose opere già eseguite e di quelle in corso” ha sottolineato in una nota, evidenziando come i primi risultati stiano emergendo nonostante i cantieri siano ancora lontani dalla conclusione.

Legnini ha ringraziato Comuni, soggetti attuatori e Struttura commissariale per il lavoro svolto finora, ma ha ribadito che l’emergenza non può dirsi chiusa. “Occorre proseguire con i numerosi cantieri avviati su tutto il territorio dell’isola e, successivamente, puntare sulle opere strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico”, ha spiegato.

Particolare attenzione è stata posta sul fronte della manutenzione ordinaria. “Il recupero di condizioni di sicurezza a Casamicciola Terme e sull’intera isola è un cantiere aperto e vivo, che deve essere portato avanti con determinazione. Così come è indispensabile garantire la costante manutenzione delle infrastrutture idrauliche”, ha affermato il Commissario.

Infine, Legnini ha richiamato i Comuni a una responsabilità condivisa: “Mi auguro che provvedano in tempi stretti ad approvare il Piano intercomunale di protezione civile, da tempo predisposto e la cui necessità è ormai a tutti evidente”.