Maltempo. Forio, possibili disagi per la raccolta dei rifiuti

Con il maltemp d questi giorni torna anche il problema delle corse speciali effettuate da e per la nostra isola per il trasporto dei camion dedicati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il comune di Forio, infatti, ha emesso un apposito avviso:

Si avvisa la cittadinanza che il perdurare delle avverse condizioni meteo-marine sta impedendo al vettore speciale di effettuare il fondamentale collegamento marittimo utilizzato dai camion destinati al servizio di raccolta dei rifiuti che devono raggiungere lo Stir ubicato in terraferma.

Quindi, a partire dalla giornata di domani (29 dicembre) potrebbero registrarsi alcuni disservizi. Pertanto, in una ottica di positiva e fattiva collaborazione, vi chiediamo non solo di continuare a rispettare gli orari e il calendario di conferimento, ma anche, nel caso in cui i rifiuti non vengano prelevati, di riportarli all’interno della propria proprietà evitando che gli stessi restino in strada.

Collaboriamo, insieme, per il bene del nostro territorio. Grazie”