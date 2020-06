Maltempo. Collegamenti fermi e strade allagate

Il Maltempo preannunciato è arrivato. Ieri il vento forte vento spirato dalla notte di giovedì sul Golfo di Napoli, ha messo in difficoltà i collegamenti marittimi. Sospese le corse di aliscafo da e per le isole. Anche se la situazione stelle strade isolane, come la solito è stata disastrosa. La protezione civile della Campania ha emanato l’avviso di allerta meteo arancione per tutta la giornata, fino alla mezzanotte di ieri, ma per la viabilità è stato decisamente un giorno da bollino rosso. Tombini saltati e strade allagate. Permangono i gravi disagi alla radice del molo di Casamicciola Terme, dove, alla prima acqua, riemerge il geyser fognario. Idem e con gravissimi rischi, la situazione sulla via Borbonica tra Lacco Ameno e Casamicciola Terme dove l’occlusione dei canali di scolo crea un pericoloso allagamento dell’asse viario all’altezza del Ponte della Cava del Monaco. E’ evidente la necessità, in entrambi i casi, di intervenire per far si che finalmente al questione con tutti gli annessi venga risolta in maniera fattiva e definitiva.