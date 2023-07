Maltempo: cancellate numerose corse per le isole del Golfo. Vento forte ha ingrossato mare. Atteso miglioramento in serata

Disagi per i viaggiatori diretti verso le isole del Golfo di Napoli oggi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli; il forte vento di ponente che ha soffiato tra ieri sera e stamattina ha provocato infatti diverse difficoltà e cancellazioni. Stop a numerose corse dei mezzi veloci da e per Ischia, così come sono stati soppressi anche alcuni collegamenti da Pozzuoli per Procida e viceversa operati con navi traghetto; il vento di ponente ha ingrossato parecchio il mare rendendolo agitato e provocando di conseguenza anche l’aumento dei tempi di navigazioni sia per le navi che per i mezzi veloci. Le previsioni meteo annunciano per il pomeriggio, e soprattutto per la serata, un graduale miglioramento che dovrebbe comportare il ritorno alla normalità dei servizi di collegamento marittimi.