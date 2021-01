Maltempo, affonda natante da diporto ormeggiato al porto di Casamicciola

Le cattive condizioni meteo di queste prime ore del nuovo anno hanno fatto affondare un natante da diporto a Casamicciola Terme. Il mezzo nautico era ormeggiato al Molo Turistico di Marina di Casmicciola sulla riva sinistra del secondo scalo isolano. Allertate le autorità, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo sono intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro però che constatare l’affondamento del natante a causa della notevole quantità di acqua già presente a bordo.

Le imbarcazioni ormeggiate ai lati della barca affondata saranno messe in sicurezza, lo specchio d’acqua interdetto ed il proprietario del natante allo stato ancora on del tutto affondato e dunque recuperabile, sarà diffidato alla rimozione del natante sia per esigenza di sicurezza della navigazione e portuale che per finalità di carattere ambientale. Le operazioni di recupero non sono state ancora fissate.