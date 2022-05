Malore a bordo verso Procida. “Disastro” soccorsi!

Ai tanto decantati proclami di ASL e Regione per Procida Capitale, purtroppo, resta solo il fumo. La sostanza dei servizi non c’è. Quello che è successo poco fa è la testimonianza. A bordo dell’aliscafo SNAV, proveniente da Napoli e diretto a Procida e Casamicciola, una passeggera ha avuto un malore e, allo scalo “capitolino”, la donna è stata sbarcata dall’aliscafo ed è rimasta in attesa dell’arrivo del 118.

Lasciando da parte il ritardo nel collegamento che, davanti a fatti di salute, è certamente secondario, è imbarazzante prendere atto dell’attesa per l’arrivo dei Soccorsi. Procida quella è: un “morso” di Isola. Prima l’arrivo di alcuni sanitari senza ambulanza, poi la “chiamata” all’auto medica e la donna che attendeva degni soccorsi di un paese che vive nel 2022!

Ma questa è la sanità offerta da De Luca, D’Amore (ancora per poco) e da tutti quelli che, invece di protestare, fanno la gara ad entrare nelle corte dei potenti.