Malore a bordo dell’aliscafo. 60enne ricoverato al Rizzoli

Resta complicato il quadro clinico del 60enne ischitano che nella mattinata di giovedi 5 febbraio, mentre si trovava a bordo di un aliscafo di linea in partenza per Napoli è stato vittima di un infarto. L’uomo è stato soccorso dalla Guardia Costiera e di alcuni medici che si trovavano a bordo. Il malore ha colpito l’uomo mentre si trovava a bordo dell’aliscafo Nettuno Jet partito alle ore 8:40 da Ischia e diretto al Molo Beverello. Il mezzo nautico era ancora ormeggiato in banchina.

Provvidenziale è stata la presenza in prossimità del tratto portuale dei defibrillatori in uso alla Guardia Costiera di Ischia. Gli uomini del Circomare sono cosi intervenuti consegnando l’apparecchiatura e consentendo ai medici di evitare il peggio. nel mentre sul posto è stato richiesto l’intervento del 118. L’uomo è stato cosi trasportato d’urgenza preso il PO Anna Rizzoli per le indagini cliniche e le cure del caso. resta ricoverato in terapia intensiva. Riservata la prognosi.