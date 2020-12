Maledetto, benedetto Mose! #4WD

Ieri Venezia è tornata ad allagarsi in modo decisamente grave. E in tanti hanno fatto notare che la causa è stata la soglia di previsione meteo troppo bassa rispetto a quella settata per l’entrata in funzione del sistema Mose.

Abbiate pazienza! Ma allora, il Mose funziona? Quindi, state dicendo che la mancanza di allagamenti nel recente passato della cittadina lagunare sia dovuto al fatto che la tanto chiacchierata opera pubblica miliardaria fortemente voluta dal Governo Berlusconi si sia rivelata, alla fine, utilissima a tutelare finalmente una città patrimonio dell’umanità intera dalle conseguenze della sua stessa morfologia?

Che strano! Eppure, quando si è trattato di gettare fango a tutto spiano su premier, governo e regione pro-tempore si sono sprecate pagine e pagine di giornali, notiziari, approfondimenti, inchieste. E oggi, quando al primo fermo “involontario” del Mose Venezia torna ad allagarsi, non si è ancora trovato il tempo di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Silvio quel che è di Silvio? Proprio oggi che quel giovanotto di ottantaquattro anni potrebbe rappresentare di nuovo il centro della politica italiana, decidendo con i suoi voti se salvare questo disastroso governo o mandare a casa (si spera definitivamente) Conte e i suoi sodali?

Bisogna tornare indietro al 4 ottobre scorso, quando solo “La Voce di Venezia” scrisse: “San Marco resta asciutta nel momento della massima di marea. Mentre in Adriatico l’acqua si gonfiava fino a oltre un metro e 29, in piazza San Marco turisti e residenti camminavano all’asciutto. La Basilica dai mosaici d’oro aveva respinto con le pompe le infiltrazioni dal basso nel nartece (l’atrio dai sei cupolini dorati -ndr), e anch’essa poteva ospitare i visitatori all’asciutto. Venezia ha vissuto così, tra commozione, felicità e incredulità, la prima prova di liberazione dalle acque alte.” Oggi, invece, del Mose si parla solo perché “non è scattato”. E non per colpa sua!