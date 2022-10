Malatesta: “Carlo, continua a essere missionario d’amore come lo sono pochi…”

Le sorti della Parrocchia di Ischia Ponte, tolta ai preti e consegnata ai frati, è un argomento sociale più che religioso. E’ una vicenda centrale nel dibattito pubblico locale e che riguarda il benessere di molte persone. Un argomento, caldo, che oltre a dividersi nelle fazioni dei pro e dei contro Don Carlo e dei pro e dei contro nei confronti di Frate Mario Lauro. E così, mentre qualcuno spara cazzate in libertà sulle parrocchie da mettere qua e mettere la, il popolo di don Carlo vive una sua, profonda, fase delicata. Una fase che un buon Pastore, e non Pascarella, avrebbe gestito con maggior tatto.

Sabato sera, l’ultima di Don Carlo ad Ischia Ponte è stato abbracciato in una messa super affollata. Con Sandra Malatesta, oggi, in una lettera aperta, abbiamo raccolto il sentiment più diffuso.

Gadme

La lettera di Sandra Malatesta

Caro Carlo Candido,

ti chiamo così perché ti ho conosciuto bambino essendo il figlio del nostro amico (Luigi) e vedendoti alle scuole medie. Io ti scrivo come se parlassi a un figlio o a un fratello. Tu crescendo hai scelto di fare il bene, di dare, di capire, di esserci sempre. Eppure, sai e so anche io che spesso fare il bene per chi lo fa può portare anche conseguenze negative o nemici. Te lo dice una che da sempre non si gira dall’altra parte e che ha pagato spesso e in modo pesante perché ha scelto di aiutare. Ora la notizia del tuo non so come definirlo, esonero, mi ha dato una sorta di reazione che non mi appartiene e mi sono prima fermata un attimo, ho pregato il mio amico Dio di darmi serenità e poi ho deciso di scriverti.

Carlo caro tu ieri sera hai toccato il cuore di tanti e tanti che piangevano a dirotto di dolore. Vedere giovani uscire dalla tua ultima messa con gli occhi gonfi e scappare subito via senza voltarsi per non soffrire di più, non può lasciare indifferenti. Tu sei una brava persona che ha scelto di essere prete perché la fede in te è forte e totale. Ma ti sei trovato a vivere e a essere sacerdote in un’epoca in cui la vince l’esteriorità e il farsi vedere vivere. Dobbiamo uniformarci noi grandi e ubbidire a delle regole che ci fanno accettare e volerci bene ed entrare nelle grazie di chi è più potente di ognuno di noi. I giovani che amo e seguo come te da sempre, stanno vivendo un periodo di confusione, con I social che non sempre aiutano, ma che fanno pensare di poter sapere della vita di tanti e anche di poter mentire mentre si scrive su una tastiera. Ma tanti giovani sono ragazzi in gamba e tanti vogliono credere, vogliono avere dei riferimenti, delle passioni. Da sempre le passioni rendono la vita più piena.

Così tanti giovani ti hanno conosciuto come parroco e ti hanno seguito e ti hanno confidato le loro ansie o le loro cose belle. Tanti adulti hanno trovato in te la forza per non mollare. Tante famiglie che hanno perso figli in giovane età trovano nelle tue parole la voglia di farcela di andare avanti. Tanti amano pregare con te. Tanti veramente tanti dicono che tu hai cambiato in meglio la loro vita. E io adesso ho bisogno di scriverti. Non riuscirei a parlarti guardandoti, piangere solo. Carlo tu sei un missionario dell’amore e noi non vogliamo perderti. Come vedi non sto parlando di Chiesa, di Vescovi, di regole da seguire che io non conosco, ma sto scrivendo a te per dirti che un uomo come te può essere a casa, in chiesa, a passeggio ma resta un uomo che fa quello che Dio vorrebbe da tutti noi nel suo discorso che si legge nel Vangelo di Matteo si legge: “Tutto quello avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli al più piccoli lo avete fatto a me”.

So che tanti la pensano come me, ma so che tanti non la pensano come me e io li rispetto pur non condividendo, ma so che abbiamo bisogno di te. Sto usando un plurale per dire di tanti. Tu sai che io non vengo dove tu sei parroco, io vivo a Barano e vado nella chiesa di Barano perché se è vero che la chiesa la fanno i fedeli e non le mura, allora io voglio essere una di quei fedeli. Carlo Candido sii fiero di te, della tua fede, continua ti prego a essere come sei, uno strumento nelle mani di Dio. Ricordo la gioia di tuo padre quando disse a mio marito di te e della tua scelta che appena saputa lo aveva un poco sorpreso. Ecco io ho detto quello che pensavo. Non andare via resta qui tanti vogliono parlare con te.

Ogni casa dove c’è Dio è una casa chiesa e tu devi restare. Pensaci ti prego. Ho sentito dire che vai ad Assisi e li sicuramente proverai sensazioni di pace, ma trova un modo per non lasciare soli chi ha bisogno di te. Sei un parroco devi ubbidire, ma sei anche un buon parroco e ubbidendo devi essere forte non deluso. Ti amiamo in tanti, ci sarà un futuro per te lo so ma che non dipenderà da te come ho sentito dire perché se fosse dipeso da te, tu saresti lì al tuo posto. Unica cosa che ci tengo a dire è che io sono cresciuta sempre con lo stesso parroco Don Pietro Buonocore alla chiesa di San Pietro e lui è rimasto fino a più di un numero di anni di cui si parla. Posso dire che non mi piace questa rotazione di Parroci? Posso dire che per la mia generazione il parroco ci ha guidati sempre? Posso dire che continuerò ad andare in chiesa non per il mio parroco che stimo tanto ma perché io sono una di quelle fedeli che fa la chiesa? Posso dire che la mancanza di vocazioni mi preoccupa? E, per finire vorrei tanto capirci qualcosa in queste nuove leggi della chiesa, ma ci capisco poco e allora scrivo al mio amico Carlo Candido per confermargli la mia stima e per pregarlo di continuare a essere missionario d’amore come lo sono pochi. Ti voglio bene e adesso sono io che prego per te..

Sandra Malatesta