Mal comune senza gaudio | #4WD

Chi ha seguito ieri l’altro la diretta del nostro quotidiano con Padre Mario Lauro, deve aver notato un passaggio molto forte e significativo. In sostanza, Mario ha sottolineato quanto questo momento di emergenza sanitaria ci abbia messo alla prova, ma anche quanto esso sia riuscito a sollecitare quello spirito di carità e altruismo spesso sopito proprio dalla frenesia dei nostri ritmi quotidiani, al punto da renderci tutti più buoni e, in questo modo, ritrovare il messaggio di Cristo nell’aiutare “questi miei fratelli più piccoli”.

Si è trattato di una riflessione che mi ha colpito molto. Ho pensato, perciò, a quanto questa considerazione possa aiutare non tanto le singole famiglie, quanto l’intera collettività ischitana, a diventare costantemente migliore, anche quando i timori e le difficoltà di momenti come questo verranno finalmente meno.

Poi, ovviamente, rimettendo piede nella nostra realtà, ti accorgi che la cosiddetta “fase due” ci sta riportando senza indugio alla voglia matta di riottenere la massima libertà possibile ad ogni costo: un po’, come dire, Dio me l’ha data e guai a chi la tocca! E mentre l’aspetto peggiore della nostra ischitanità ritorna con tale naturalezza, fortunatamente ti accorgi che tutto il mondo è paese.

Come nel caso del geriatra milanese rimasto positivo, insieme alla moglie, a causa del suo impiego presso una famosa residenza per anziani. Dopo un mese intero di quarantena in cui ha ricevuto un grande aiuto dai suoi condomini, pronti a portargli finanche la spesa fuori alla porta di casa, appena guarito e rientrato al lavoro si è visto letteralmente emarginato dagli stessi vicini, che hanno ben pensato di star lontano da lui e i suoi familiari finanche negandogli il saluto e “consigliandogli”, con dei cartelli monitori affissi tra scale e ascensori, di evitare di andare a lavorare per non contagiarli, o ancora di non frequentare con i suoi bambini le aree pubbliche del condominio e gli ascensori.

Potremo mai farcela?