Mainolfi: «Se la Virtus Libera non riprenderà…»

Le due massime espressioni calcistiche foriane, il Real Forio (Eccellenza) e la Virtus Libera (Calcio a 5 Serie C/1) vivono stati d’animo diversi. Mentre la squadra guidata da Flavio Leo a breve (probabilmente martedì) si dovrà radunare in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, quella di calcio a cinque allenata da Gino Monaco non ha ancora terminato di sfogliare la margherita. Tre giorni fa c’è stata una riunione societaria ma a quanto pare non è scaturita la cosiddetta “fumata bianca” per comunicare al delegato regionale Boccarusso la propria adesione. La Libera potrebbe esserci ma si attende l’ufficialità. Secondo notizie di prima mano provenienti dal comitato, sarebbero soltanto sei le squadre della massima categoria regionale ad aver dato la propria disponibilità. Un numero ideale per “resettare” tutto e riprendere con uno snello girone all’italiana con partite di andata e ritorno. La C/1 di calcio a 5, com’è noto, è equiparata all’Eccellenza e dunque appena arriverà il via libera dal presidente federale Gravina, dopo cinque mesi si potranno riprendere gli allenamenti in gruppo e prepararsi per la ripresa. La Virtus Libera a stretto giro deve comunicare la propria adesione oppure allinearsi alle altre sette società che hanno deciso di pensare alla prossima stagione, incuranti della preclusione che negherà loro la possibilità di richiedere il ripescaggio per le prossime due stagioni.

Alcuni giocatori della Virtus Libera, a livello individuale, stanno cercando di mantenere la forma fisica. Prima che il colore rosso diventasse imperante anche in Campania, al campo “Calise” in diversi hanno ripreso a dare due calci ad un pallone, insieme al veterano Luca Di Spigna che non riuscirebbe a stare fermo nemmeno in un igloo. Tra questi Emanuele Mainolfi, uno dei calciatori più rappresentativi della Virtus Libera. «Nel caso in cui la società dovesse decidere di non ripartire, in tutta sincerità un pensierino a dare una mano alla squadra del mio paese lo farei», dice Mainolfi, che tra difesa e centrocampo non avrebbe problemi a districarsi. «Il calcio a 5 da qualche anno è il mio sport, è una disciplina diversa rispetto al calcio, la Virtus Libera tra l’altro è un “intreccio” di amicizia e sport, un gruppo-famiglia che si rispetta, che porta avanti un progetto con uno spirito davvero particolare», ribadisce Emanuele.

Mainolfi il calcio non l’ha mai completamente abbandonato. Fin quando era possibile giocare, è stato impegnato nel Torneo Amatoriale. «Mi divertivo una volta alla settimana, ma mi allenavo regolarmente con la Libera. Era una valvola di sfogo, un momento per condividere la passione per il calcio e l’amicizia». Il richiamo del “Calise” è sempre forte. «Si tratterebbe di un impegno di circa tre mesi, per me non ci sarebbero problemi a dare una mano a mister Leo ma ripeto, la priorità è il calcio a 5, sono un tesserato della Libera e attendo una comunicazione da parte della mia società. Se non ci sarà modo di proseguire, allora potrei rimettermi in discussione nel campo più grande – chiosa Mainolfi – magari con qualche altro ragazzo di Forio per dare un contributo, indipendentemente se si sa già che non ci saranno retrocessioni».