Mai più così, Best! | #4WD

Mentre tutti preghiamo per il giovane centauro foriano vittima di un brutto incidente stradale che lo ha reso in pericolo di vita, un altro episodio simile evidenzia con forza una brutta storia ischitana.

Michele Rotondo, al secolo “Michele ‘u best”, praticamente un’icona per tutti quelli che ad Ischia hanno posseduto una moto e hanno avuto la fortuna di conoscere un autentico scienziato delle due ruote, ieri è stato investito nei pressi dei Pilastri e trasportato al Rizzoli.

Mentre scrivo non so null’altro sulle sue condizioni e spero vivamente che non si tratti di nulla di grave. Quel che so per certo, invece, è che ormai da anni Michele soffre di una malattia degenerativa che ne ha compromesso la qualità della deambulazione e, di certo, quella della vita. L’appoggio ad una stampella è indispensabile per lui, così come la compagnia del suo cane; ma Michele vive da solo in un alloggio di fortuna a breve distanza dalla sua ex officina e le condizioni in cui versa non sono certo un bel biglietto da visita. Marcello Leardini, pur lavorando in Germania, ha preso a cuore le sorti di quello che considera un amico di sempre e a più riprese, seppure con scarsi riscontri, ha denunciato con tanto di foto l’inaccettabilità dello stato di semi-abbandono in cui quell’uomo è solito trovarsi.

Non mi permetto di esprimere alcun giudizio né sul diretto interessato né sui familiari, pur vivi e vegeti, che potrebbero prendersi un po’ più cura di lui. Non è da escludere che egli possa avere un carattere difficile; una caratteristica, questa, che certamente non aiuta chi intende aiutarti. Ma una cosa è certa: non è accettabile, di questi tempi, che in un paese civile non esista la capacità di sovraintendere e gestire questo genere di situazioni al limite dell’indigenza e dell’indecenza.

Chissà che quest’incidente non possa rappresentare la chiave di volta per assicurare a Michele e a tutti quelli come lui l’attenzione che meritano. Forza, Best!