Mai autocandidato! | #4WD

Anche se molti di Voi penseranno che ce la stiamo cantando e suonando reciprocamente, io devo ringraziare Gaetano Di Meglio che domenica, nel suo editoriale, mi ha annoverato tra i papabili candidati a Sindaco per le elezioni 2022 a Ischia. E il fatto stesso di non essere il solo, dimostra -ammesso ce ne fosse stato bisogno- l’onestà intellettuale del nostro Direttore.

Tuttavia non vorrei che il mio 4WARD, uscito nella stessa giornata, possa essere stato travisato quale una sorta di autocandidatura. Da che mondo è mondo, in politica le fughe in avanti non sono mai servite a nessuno e anche il recente passato ischitano ha dimostrato come altri personaggi politici, oggi più dediti all’impresa che non al ruolo pubblico, hanno floppato di brutto nel proporsi anzitempo, per poi ritirarsi in assoluta sordina e dimostrare di aver solo bluffato per tirare un’inutile volata ad altri.

E’ anche vero che oggi, a causa del panorama politico e partitico che si è venuto a creare, chi ha ancora lo stomaco di sacrificarsi per il Paese con un impegno pubblico serio, impegnativo e per certi versi ingiustamente compromettente sia costretto a non andare troppo per il sottile, giocando d’anticipo e cercando di aggregare sulla base di una propria credibilità personale che abbia il sopravvento sulle solite logiche di apparato e di paese. Ciononostante le candidature di successo hanno sempre bisogno di una collegialità quanto più ampia possibile che le sostenga, dandole anche quella forza nell’immaginario collettivo che già di per sé rappresenta il primo passo verso un possibile successo.

Con il mio articolo, però, non volevo certo commettere l’errore di partire in quarta ritrovandomi candidato “di me stesso”, ma semplicemente tracciare quello che a mio giudizio sarebbe il profilo ideale di un potenziale futuro sindaco, tenendo conto di quelle esigenze inderogabili di Ischia e delle evoluzioni (o involuzioni, se preferite) del nostro panorama sociale. Poi… si vedrà!