Magica Parata, balli e musica per il Carnevale a Casamicciola

Chiamatela pure la festa infinita.

Sarà davvero un martedì grasso da ricordare quello che si celebrerà a Casamicciola Terme, un Carnevale destinato ad essere una “full immersion” nel divertimento con due appuntamenti, uno mattutino e l’altro pomeridiano, per la gioia di grandi e piccini. Alle 10.30 del 25 febbraio lo start con la magica parata: mascotte con i personaggi d’animazione più amati dai bambini sfileranno da Perrone percorrendo Piazza Bagni e successivamente, attraversando via Principessa Margherita, raggiungeranno Piazza Marina. Un coloratissimo corteo al quale parteciperanno tutti i bambini con le loro maschere e che sarà impreziosito dalla presenza della Banda Musicale Città di Ischia. Una volta in Piazza, ad intrattenere i presenti musica, canti e balli con i personaggi Disney e l’animazione dei Pirati. Il tempo di fermarsi per la pausa pranzo e alle 14.45 si riparte: nuovamente in corteo lungo Corso Luigi Manzi con le stesse modalità (stavolta con i musicisti della Banda Aurora Città di Panza) e all’arrivo in Piazza Marina la grande festa con spettacoli di intrattenimento, balli, giochi, pop corn e zucchero filato per tutti i presenti. L’evento è promosso e organizzato dal Comune di Casamicciola in collaborazione con AMCA srl.