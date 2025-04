Maggio dei Libri: a Ischia arriva Maurizio Mannoni con il suo romanzo “Quella notte a Saxa Rubra”

Sabato 3 maggio, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale Antoniana ospiterà un evento da non perdere per tutti gli amanti della lettura e del giornalismo. Nell’ambito della rassegna nazionale “Il Maggio dei Libri”, in collaborazione con la libreria Imagaenaria, sarà protagonista Maurizio Mannoni, noto giornalista e storico volto di “TG3 Linea Notte”. Mannoni presenterà il suo romanzo Quella notte a Saxa Rubra, edito da La Nave di Teseo, in un dialogo con Claudio Iacono di Teleischia.

Il libro si muove tra i corridoi della televisione pubblica italiana, scossa da un dramma improvviso: la morte misteriosa di Giovanni, uno dei più brillanti giornalisti della rete, avvenuta dopo una drammatica diretta. Un evento che l’ambiente televisivo cerca in fretta di dimenticare, sommerso dalla frenesia dei palinsesti e della routine quotidiana. Tuttavia, anni dopo, un amico fraterno di Giovanni decide di riaprire il caso, scavando tra i documenti dimenticati negli studi di Saxa Rubra. Ne emerge una verità amara: una televisione stretta nella morsa della politica, dove la carriera dipende da chi si conosce e dagli equilibri di potere. Tra i file polverosi riaffiora anche una struggente storia d’amore con Angela, una giovane donna fuggita da Roma poco prima della tragedia.

Quella notte a Saxa Rubra si presenta come un’indagine serrata e appassionante, in cui un giornalista ostinato e coraggioso si muove tra ombre e verità scomode, senza arrendersi nemmeno quando si spengono le luci della diretta.

Maurizio Mannoni, oltre a essere stato per anni il volto di punta della seconda serata del TG3, ha curato numerosi programmi di approfondimento di successo come Ultimo Minuto, Primo Piano, Un giorno per sempre e GT Ragazzi.

L’incontro sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti. Un’occasione unica per conoscere da vicino un grande protagonista dell’informazione italiana e il suo primo romanzo.