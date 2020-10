MAGA OR NOT? | #4WD

Mancano appena due settimane all’esito del voto presidenziale negli Stati Uniti d’America. Un evento che, addetti ai lavori a parte, non sembra interessare granché a noi Italiani, fatti salvi gli addetti ai lavori, specialmente in questo periodo in cui siamo alle prese con continui ritorni alle restrizioni pre-lockdown.Eppure, riflettendoci, si tratta di un risultato importante, che in un verso o nell’altro caratterizzerà anche i rapporti tra il nostro Paese, l’Europa già fin troppo frustrata dalle sue lacerazioni interne e la prima potenza al mondo, pronta ad assumere una linea diversa secondo la permanenza di Trump alla Casa Bianca ovvero la vittoria di Biden sul presidente in carica.Vedo però con piacere, continuando a seguire la campagna elettorale americana con il solito interesse, che mentre i media d’oltreoceano continuano a contrabbandare a favore di Biden lo stesso vantaggio che veniva artatamente accreditato alla Clinton quattro anni fa, le testate italiane che approcciano ad una previsione si stanno comportando in maniera estremamente più prudente, ben consapevoli che è inutile rincarare più di tanto la dose quando, anche stavolta, sarà il tempo a smascherare la qualità di certe fonti e delle relative linee editoriali.Continuo a sostenere (e non solo per simpatia da convinto conservatore filo-americano e uomo di centrodestra) che Trump sarà confermato per un ulteriore quadriennio e credo che la partecipazione ai suoi eventi in giro per gli States sia sintomatica di una tendenza che, salvo rarissime eccezioni, anche stavolta favorirà l’uscente e non solo per la scelta strategicamente poco felice del suo sfidante. Del resto, confrontandomi con molti amici americani, il gradimento verso il tycoon resta decisamente superiore a quello che si vuol far sembrare e, credetemi, a prescindere dallo storico bipolarismo che impera da quelle parti.Ne riparleremo tra due settimane!