Maddalena, giudice a Berlino presso il TAR Campania | #4WD

Oggi, presso la settima sezione del TAR Campania Napoli, si discute il ricorso dell’Associazione “Ischia Tennis Club ASD” contro il Comune di Ischia e l’Associazione Tennis Ischia Lido, attualmente beneficiaria dell’ennesima proroga per la gestione scaduta da tempo di tale impianto sportivo comunale. La camera di consiglio era già stata fissata per il 5 marzo scorso presso la sesta sezione, che solo nel giorno della trattazione si è dichiarata incompetente trasferendo gli atti, appunto, alla settima. Legittimo chiedersi come mai si è atteso il giorno dell’udienza per fare ciò, anziché assegnarla direttamente alla sezione competente ovvero, in caso di mero errore materiale, evitare di attendere il d-day per poi rimandare il tutto di ulteriori ventidue giorni.Nel mio 4WARD del 9 marzo scorso dal titolo “Enzo e il territorio: un disastro senza precedenti”, avevo preannunciato quanto segue: “E come non fare un riferimento alla querelle dei campi da tennis del Lido, dove pur di favorire un soggetto gestore vicino a componenti della maggioranza consiliare, Enzo Ferrandino e compagni hanno omesso la pubblicazione del pur preannunciato avviso pubblico di gara il cui esito doveva essere definito entro il 31 dicembre scorso, preferendovi l’ennesima proroga last minute di fine anno e giungendo oggi, con un ricorso amministrativo pendente al TAR, a fare i salti mortali grazie al cambio di sezione competente per convincere il dirigente di turno a pubblicare il bando, con o senza condizioni pseudo-non esclusive, puntando a evidenziare in camera di consiglio la carenza d’interesse di controparte. Ridicoli! Ma non sarebbe stato più semplice rispettare la Legge? Macché, coerenti fino in fondo con il proprio modus operandi. Tanto… gli avvocati si pagano con i soldi pubblici, mica di tasca propria. I danni erariali, invece…”.E come volevasi dimostrare, in barba a qualsiasi benché minima questione di forma o, per così dire, di facciata, solo ieri al Comune di Ischia si sono “puntualmente” preoccupati in fretta e in furia di pubblicare sia la determina della decisione a contrarre sia il bando con ogni allegato, a cui i partecipanti interessati dovranno aderire entro soli quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Oltre a verificarsi, quindi, l’ennesimo rispetto delle mie previsioni per le quali spesso qualcuno mi taccia di presunta malafede salvo poi essere smentito dai fatti (proprio come stavolta), ha avuto ragione anche il nostro direttore Gaetano Di Meglio, che non ha mai avuto alcun dubbio su quella che sarebbe stata la tattica del Comune di Ischia e del suo difensore per tentare di far venir meno nel modo più subdolo possibile l’interesse del ricorrente. E occorrerà ancora poco tempo per sapere se, alla fine, ci saranno effettivamente riusciti!Ma la domanda è un’altra: se Voi foste nei panni dell’ottima presidente e relatrice della settima sezione, la dott.ssa Maria Laura Maddalena, sempre attentissima nell’esaminare questo genere di problematiche legate alle malcelate furberie della pubblica amministrazione in materia di bandi e concessioni, come giudichereste tutta questa palese intempestività (ma anche irritualità, sotto certi aspetti) di Enzo Ferrandino e compagni nell’adempiere agli obblighi derivanti dalla scadenza ben nota da anni della concessione di cui trattasi?

Che la Presidente Maddalena possa essere, ancora una volta, quel giudice a Berlino che tuteli la legalità contro le fandonie dei presunti potenti di palazzo e dei loro seguaci.