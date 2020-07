Madalina Ghenea, io mamma e produttrice

Dieci anni dopo ecco a Ischia Global la nuova Madalina Ghenea: da qui era partita l’avventura della bellissima attrice e modella romena, oggi anche produttrice e sopratutto mamma. ”Dopo il film con Sorrentino (era Miss Universo in Youth, ndr) e Sanremo nel 2016, i progetti non mancavano ma la vita mi ha portato ad una scelta.

E sono felicissima di averla fatta. Volevo un figlio a tutti i costi prima dei 30 anni, mi mancava un pezzo. Avevo anche provato ad adottare una bimba di Haiti, dove lavoro a progetti umanitari. Poi è arrivata Charlotte. Ora mi sento completa ed ho più voglia di lavorare di prima’ ‘ racconta ricordando ‘il più importante dei cambiamenti’, da quella estate del 2010, quando da testimonial di una azienda di telefonia fu notata dal produttore Valsecchi e debuttò nel cinema con ‘I Soliti Idioti’.

”Tutto parte da qui, da quell’invito di Pascal Vicedomini e da questo mare portafortuna. Al Global festival non sono più mancata. Solo pochi mesi dopo portai i miei genitori al cinema, ricordo la loro emozione nel vedermi sul grande schermo. Mi festeggiarono con una torta e un Oscar di cioccolato”. Poi di Oscar ne ha incrociati parecchi. ”Sorrentino sta girando? – chiede – spero sempre che mi richiami. Quando mi fece il provino mi disse: non ti voglio carina, non truccarti. Ed io sogno proprio un percorso come quello di Charlize Theron, considerata solo una modella prima di avere un ruolo come Monster. Anche a me piacerebbe trasformarmi. Di Youth ricordo la grande opportunità di veder recitare Kaitel, Caine, Jane Fonda, i red carpet a Los Angeles e Cannes. Da allora mi sono detta: devi rispettare il livello di quello che hai fatto”.