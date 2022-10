MACROSCOPICHE VIOLAZIONI. In quattro a giudizio per evitare la demolizione di Barano

Gaetano Di Meglio | Umberto Palamaro, Vincenzo Marziano, Mattia Florio e Crescenzo Ungaro saranno giudicati dal GUP del Tribunale di Napoli, la dottoressa Rosaria Maria Autieri nel merito delle “macroscopiche violazioni” che il comune di Barano d’Ischia ha realizzato al fine evitare la demolizione dell’abuso di Palamaro.

E’ questo, infatti, un altro capitolo della demolizione che in questi giorni si sta realizzando sulla nostra isola.

Una storia, questa, che raccontiamo perché è giusto mettere in evidenza come da una parte ci sia il legittimo tentativo del cittadino di provare a salvare la propria abitazione e, dall’altro, invece, la pretesa dei vicini di vedersi garantiti i propri diritti ma, soprattutto, la responsabilità dei tecnici comunali di dover far rispettare le leggi. Leggi che, in questo caso, sono state calpestate più volte rispetto a quanto accusa il Pubblico Ministero e che chiede il giudizio per il responsabile e per l’addetto all’Ufficio Paesaggio del Comune di Barano d’Ischia (Marziano e Florio) insieme al responsabile dell’Ufficio Tecnico sempre del Comune di Barano.

Prima di leggere le accuse che dovranno essere vagliate il prossimo 11 novembre nell’udienza preliminare dove gli imputati potranno difendersi, è opportuno ripetere la differenza di posizioni.

In qualche modo comprendiamo la disperazione di Palamaro e la necessità di doverle provare tutte per evitare la demolizione eppure, però, questa disperazione e questa necessità cozza con i diritti della vicina e con il rispetto delle regole. Ed è questo il vero problema: avere nelle istituzioni dirigenti che pensano di poter fare il bello e il cattivo tempo con le leggi e tutto il resto.

Oggi, mentre le ruspe dello stato sono in attesa di demolire gli abusi di Palamaro, si apre questa nuova pagina di giustizia che è ancora all’inizio. Boccanfuso Lucia, è la vicina che ha denunciato gli abusi di Palamaro e che, guardando sempre all’agire dei tecnici del comune di Barano d’Ischia, è stata privata dei suoi diritti.

BLOCCHIAMO LA PROCURA…

Oltre a violare la legge urbanistica ed edilizia, è bene sottolinearlo, i tecnici di Barano, stando a quando si legge nell’atto di accusa con il loro agire, è evidente, hanno perseguito “l’effetto di annullare, o quantomeno rallentare, l’esecuzione del citato provvedimento giudiziario di demolizione, in uno alla relativa procedura coordinata dallo scrivente Ufficio di Procura”. Palamaro, volendo forzare un po’ il ragionamento e calandoci nei suoi panni, lo poteva anche chiedere. L’aspetto grave è trovare la complicità dei dirigenti comunali.

E LA POLITICA?

In tutto questo, conoscendo l’andazzo politico del comune di Barano e, soprattutto, dell’ufficio tecnico, che ruolo ha avuto la politica? Quali pressioni sono state fatte? Chi ha forzato la mano dei dirigenti che, oltre ai propri curriculum, vengono scelti per la loro cieca fedeltà e totale ubbidienza al potere eletto? Quale mano potente ha dato l’ordine di ignorare le ordinanze del comune e le denunce della Boccanfuso? L’ufficio tecnico ha pochi “padroni”. Intelligenti pauca.

IL COMUNE “SFORNA” ATTI ILLEGITTIMI

Umberto Palamaro, Vincenzo Marziano e Mattia Florio devono rispondere dei reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., perché, in concorso tra loro, Palamaro Umberto quale beneficiario del provvedimento illegittimo nonché istigatore della condotta illecita, Marziano Vincenzo e Florio Mattia, in qualità rispettivamente di responsabile e addetto all’Ufficio Paesaggio del Comune di Barano d’Ischia, nonché esecutori materiali, essendo rispettivamente l’organo emanante l’atto illegittimo e il responsabile del relativo procedimento, questi ultimi nello svolgimento delle funzioni pubbliche autorizzative in materia paesaggistica, in macroscopica violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 146 e ss. Del d.lgs. n. 42 del 2004, dell’art. 39 comma 1 1. 724/1994 c del decreto ministeriale dell’8 febbraio 1999 (P.T.P. di Ischia) – disposizioni normative che, da un lato, impongono, con conseguenti precisi obblighi di condotta, la completezza dell’istruttoria e, dall’altro, non consentono sanatorie di abusi edilizi che abbiano comportato aumenti di volumetrie e superfici nell’ambito del medesimo immobile oltre il termine fissato dalla legge n. 724/1994 (c.d. ‘secondo condono”), vale a dire il 31 dicembre 1993, né tantomeno un’autorizzazione parziale e frazionata di un’opera strutturalmente unitaria – rilasciando l’autorizzazione paesaggistica n. 52 del 13 settembre 2018 per la sanatoria di una sola parte, strutturalmente funzionalmente connessa e inscindibile dal resto (costruito oltre la data fissata per legge del 31 dicembre 1993), del manufatto di proprietà del Palamaro sito in Barano d’Ischia alla via Cretaio n. 4, tra l’altro in mancanza dei predetti presupposti normativi (assenza di aumenti di volumetria e di superficie oltre il termine normativo del 31 dicembre 1993) nonostante plurime richieste, da parte della confinante e denunziante Boccanfuso Lucia, di non adottare provvedimenti di sanatoria ovvero, una volta rilasciati, di deciderne la revoca in autotutela, intenzionalmente procuravano al predetto beneficiario un ingiusto vantaggio patrimoniale e, precisamente, la regolarizzazione sul piano paesaggistico del manufatto in questione.

IL COMUNE CHE IGNORA GLI ATTI DEL COMUNE

Vieppiù, gli imputati non hanno tenuto conto, nel rilascio del titolo paesaggistico in sanatoria, delle inottemperanze alle Ordinanze sindacali di ripristino dello stato dei luoghi nn. 45/1994, 1998/1994, 13/1999, inadempimento che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della Legge 47/85, oggi sostituito dall’art. 31 comma 3 del dP.R. 380/2001, al termine dei 90 giorni dall’ingiunzione, ha determinato il definitivo trasferimento di diritto, a titolo gratuito, della proprietà del bene abusivo, della relativa area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle illegittime, in capo al patrimonio pubblico del Comune, arrecando pertanto anche un danno ingiusto al citato Ente Locale.

FERMARE LA PROCURA?

D’altronde il titolo paesaggistico in sanatoria in parola, pendente l’Ordine di demolizione disposto dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia con sentenza n. 501/1998 del 08.07.198 (divenuta definitiva il 15.10.1998 — n. R.ES.A. 15/2000), era rilasciato con l’effetto di annullare, o quantomeno rallentare, l’esecuzione del citato provvedimento giudiziario di demolizione, in uno alla relativa procedura coordinata dallo scrivente Ufficio di Procura.

LE ACCUSE ALL’EX CAPO DELL’UTC

L’altra accusa mossa dal Pubblico Ministero nei confronti di Umberto Palamaro e Crescenzo Ungaro è relativo all’azione dell’ex responsabile dell’UTC baranese.

Reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 c.p., perché, in concorso tra loro, Palamaro Umberto quale beneficiario formale e sostanziale del provvedimento illegittimo nonché istigatore della condotta illecita, Ungaro Crescenzo, in qualità di responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barano d’Ischia nonché esecutore materiale, essendo l’organo emanante l’atto illegittimo, quest’ultimo nello svolgimento delle funzioni pubbliche autorizzative in materia edilizia, in macroscopica violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 39 della legge n. 724 del 1994 – disposizioni normative che, da un lato, impongono, conseguenti precisi obblighi di condotta, la completezza dell’istruttoria e, dall’altro, non consentono sanatorie di opere abusive sulle quali siano stati realizzati, sul medesimo immobile, ulteriori interventi abusivi di aumento di volume e superficie, oltre il termine fissato dalla legge del c.d. ‘secondo condono’ (31 dicembre 1994) né tantomeno un’autorizzazione parziale e frazionata di un’opera strutturalmente unitaria – rilasciando a Palamaro Umberto il permesso di costruire in sanatoria n. 47 del 10 ottobre 2018 riguardante una sola parte, strutturalmente connessa e inscindibile dal resto (costruito oltre la data fissata per legge del 31 dicembre 1993), del manufatto di proprietà del Palamaro sito in Barano d’Ischia alla via Cretaio n. 4, tra l’altro in mancanza dei predetti presupposti normativi (assenza di ulteriori abusi di natura edilizia sullo stesso manufatto) – nonostante plurime richieste, da parte della confinante e denunziante Boccanfuso Lucia, di non adottare provvedimenti di sanatoria ovvero, una volta beneficiario un ingiusto vantaggio patrimoniale e, precisamente, la regolarizzazione sul piano edilizio del manufatto in questione.

IMMOBILE ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE

Vieppiù, gli imputati non hanno tenuto conto, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria, delle inottemperenze alle Ordinanze sindacali di ripristino dello stato dei luoghi nn. 45/1994 , 1998/1994, 13/1999, inadempimento che, ai sensi dell’art, 7 comma 3 della Legge 47/85, oggi sostituto art. 31 comma 3 del d.P.R. 380/2001, al termine dei 90 giorni dall’ingiunzione, ha determinato il definitivo trasferimento di diritto, a titolo gratuito, della proprietà del bene abusivo, della relativa area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle illegittime, in capo al patrimonio pubblico del Comune, arrecando pertanto anche un danno ingiusto al citato Ente Locale. D’altronde il titolo edilizio in sanatoria in parola, pendente l’Ordine di demolizione disposto dal Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Ischia con sentenza n. 501/1998 del 08.07.198 (divenuta definitiva il 15.10.1998 – n. R.ES.A. 15/2000), era rilasciato con l’effetto di annullare, o quantomeno rallentare, l’esecuzione del citato provvedimento giudiziario di demolizione, in uno alla relativa procedura coordinata dallo scrivente Ufficio di Procura.

Essere garantisti. Sempre. Anche in questo caso, nonostante l’evidenza degli atti, delle date e delle denunce è obbligatorio ricordarci che Palamaro, Marziano, Florio e Ungaro sono innocenti fino alla sentenza definitiva che li vedrebbe condannati.