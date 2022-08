Macerie summer tour, in trenta con i soldi della ricostruzione per “studiare” alle 20 di stasera…

Ida Trofa | Siamo alla vigilia del quinto anniversario del terremoto (dimenticato) di Ischia ed è partito il “maceria summer fest”… Festeggeranno sulle macerie, tra commemorazioni e week end isolani all’insegna dell’ipocrisia e del divertimento.

24 persone, 30 con gli accompagnatori, si riuniranno questa sera al Palazzo Reale, sabato 20 agosto alle ore 20.00, per “studiare” a spese nostre e per brindare alle nuove nomine della struttura commissariale! Festeggiano in 24, in particolare, mentre grazie a costoro gli albergatori con un certo ascendete tra regione e commissariato riempiono le loro stanze vuote. Tutto pagato con i soldi del terremoto. Reperire 24 camere vuote ad Ischia, a Ferragosto, è quasi un’impresa impossibile, evidentemente o l’hotel non tira o il sisma paga meglio! Fatto sta che la Struttura Commissariale ha organizzato un “Macerie Summer Fest” al Palazzo Reale di Ischia con la scusa del terremoto e del quinto tragico anniversario. Un happy hour sismico, pagato con i soldi del terremoto di Ischia 2017, di cui, immaginiamo, l’onorevole Giovanni Legnini non sappia granché, impegnato com’è nel casino elettorale romano tra Enrico Letta, Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Tra uno spritz ed un prosecchino, i quasi 30 invitati a spese nostre, dovranno sviscerare le 50 pagine copi-incollate dalla Regione Campania per griffare il piano della Ricostruzione di Ischia (pufff). Ma non ci fate ridere…

Ci chiediamo e vi chiediamo, ma il 20 agosto, alle 20.00, quando l’anguria gelata fa ancora su e giù per i bagordi di Ferragosto nelle belle pance piene di tutti questi soloni chiamati al capezzale del Piccolo Cratere di Italia, cosa potranno mai capire o decidere per il nostro terremoto? A chi volete raccontarlo che vi importa qualcosa del nostro dramma e del sisma di “quartiere”?

Un “quartiere” destinato a fare la fine del Rione Terra: Indigeni costretti alla diaspora e immobili di pregio, case diroccate in vendita a buon mercato per favorire i soliti giri.

Tra uno sprizt ed un prosecchino…

E così, in questo caldo a tratti incerto agosto, ci vengono a raccontare che i 30 esperti parleranno nel Real Palazzo del Piano di Ricostruzione e degli interrogativi che si porta dietro. Ovviamente si tratterebbe solo della punta dell’iceberg.

I più semplici riguarderebbero la delocalizzazione. Ci sarà o meno? Dove saranno delocalizzati gli aventi diritto? Quanti e quali immobili saranno complessivamente delocalizzati? Quante famiglie dovranno allontanarsi da quei luoghi nei quali, invece, vorrebbero ricostruire in sicurezza? Quanti cittadini vogliono andar via?

Ma fateci il piacere, siate seri.

Dopo cinque anni, ancora a discutere. E poi questo benedetto documento non doveva essere presentato a luglio (Fulvio Bonavitacola dixit)?

Si va avanti di vuote promesse in vuote promesse. Non c’è neppure più il coraggio di indignarsi. Oggi, che loro festeggiano e scendono in parata sulle macerie di Ischia e Ischia rincorre un inutile ed inesistente (se non in ipotesi e bozze) piano di ricostruzione regionale. Un documento che gira da mesi, quasi come uno spauracchio e la cui bozza sa di “vuoto cosmico” e di copia incolla istituzionali messi su per sistemare questo o quell’amico di…

Un’incaricopoli in grande stile messa su alla voce Sisma Ischia 2017

L’ultimo imbarcato al terremoto di Ischia, ad esempio, è un laureando la cui tesi ha avuto un relatore di spicco: è stato il sindaco Gaetano Manfredi. 50 pagine di fatti triti e ritriti, poche novità, tante masturbazioni mentali. Se da una parte la parola d’ordine doveva essere “semplificazione”, l’imperativo resta il caos. Come abbiamo avuto più modo di rilevare attraverso le nostre pagine, in questa sorta di bozza di piano di ricostruzione che ci si palleggia tra uffici è chiara la contraddizione tra quanto stabiliscono la legge sul terremoto ex decreto Genova, le ordinanze commissariali con il diritto acquisto del singolo cittadino a ricostruire ed i vaneggiamenti regionali con il redigendo atto che stanno elaborando gli inquilini e i carrozzoni di Palazzo Santa Lucia (il piano di ricostruzione ancora non c’è). In cambio, però, ci sono i festini buoni e gli happening sulle macerie.

Una ricostruzione che non avverrà mai

Di questo passo la ricostruzione non avverrà mai! Parliamo di oltre 1000 immobili danneggiati e censiti solo a Casamicciola (sono i dati commissariali) per un ordine che, ottimisticamente, potrebbe essere di almeno 2400 pratiche complessive nel piccolo Cratere. Con il Piano di Ricostruzione, delocalizzazioni e trasformazione urbana, classificazione degli interventi, non crede ci sia una sorta di contraddizione? Mentre si esorta il cittadino ad agire, muoversi, si parla di attesa e programmazione di un Piano che, a nostro giudizio, non sarà mai. L’Ordinanza disciplina le modalità di approvazione del Piano di Ricostruzione da parte della Regione Campania tramite un procedimento partecipato dai Comuni. L’Ordinanza prevede, comunque, che in assenza di vincoli o impedimenti la ricostruzione può partire subito, attraverso la presentazione della SCIA edilizia.