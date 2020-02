Aggiornamento ore 13.00. Dopo i numerosi tentativi, l’auto articolato imbarcato sul mezzo della Gestur non è riuscito a sbarcare al porto di Ischia. Inutile anche l’arrivo di un trattore per facilitare le operazioni. Per motivi di sicurezza, il grosso camion con rimorchio è stato fatto “imbarcare” (non è mai sbarcato) sul traghetto e sbarcherà a Pozzuoli. Nel frattempo, le auto bloccate a bordo stanno lasciando il ponte. La partenza del Macaiva è prevista a breve, dopo aver completato l’imbarco delle auto che attendono, da tempo, sulla banchina di Ischia.

Il video è chiaro e non merita tanti commenti se non quello relativo al ruolo degli “assenti” nell’ambito del trasporto marittimo. Accettare che il Macavia (come molti altri traghetti) serva la nostra isola è una sconfitta per molti.

Dopo vari tentativi, arrivano i rinforzi! C’è un trattore che serve allo sbarco! Assurdo!