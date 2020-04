Ma quali aiuti… | #4WD

Le perplessità sul “Cura Italia” del Governo centrale le ho espresse sin dall’inizio. Oggi, però, oltre a verificare che gli organismi bancari e parastatali deputati all’istruttoria dei finanziamenti fino a ieri mattina ancora non erano attrezzati e informati per accogliere le numerosissime istanze, scopro che: 1) lo Stato continua a non aiutare proprio nessuno, se è vero che la scusa del “merito creditizio” rappresenta ancora la condizione essenziale per limitare capziosamente l’accesso ai finanziamenti. 2) il Fondo Gasparrini per sospendere fino a diciotto mesi i mutui prima casa con il contributo del 50% sugli interessi passivi è riservato alle stipule non superiori ai 250.000 euro. E come se non bastasse, anche il tanto sbandierato impegno a versare entro oggi i 600 euro di contributo una tantum a tutti gli aventi diritto è stato puntualmente disatteso. E il bluff è solo all’inizio!

Ma devo ricredermi, purtroppo, anche sulle pur blande lodi tessute al governatore campano De Luca tredici giorni fa: i provvedimenti del suo piano socio-economico lasciano molto a desiderare. Oltre a non essere riuscito ancora a definire i termini di presentazione delle istanze (pare se ne parli lunedì prossimo), scopro solo oggi che il contributo di 2000 euro previsto per le imprese campane, che già di per sé rappresentava una pur gradita “acqua ca nun leva sete”, verrà elargito solo a quelle che non superano i centomila euro di fatturato. Come scriveva giustamente il mio amico Seby, allora, chi fattura un euro oltre centomila, magari attivo dodici mesi l’anno e facendo le cosiddette “botte con i piedi” per andare avanti, secondo De Luca e compagni è ricco. Chiaro?

Il 23 aprile è alle porte, ma non credo che l’importante riunione dell’Eurogruppo porterà con sé novità degne di dissuadere ciascun italiano di buona volontà dalla voglia (per alcuni potrebbe diventare presto necessità indifferibile) di lasciare questo paese di autentici pulcinella.