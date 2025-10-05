Ma la vita umana è di destra o di sinistra?

E per mesi niente, diciamo anni, un silenzio, un assistere passivo, lasciandoci prendere dal pensiero: “E sai, ci sono troppi soldi in ballo, c’è il potere di Israele contro il quale non ci si mette mai”.

Poi però, grazie a chi è riuscito a esserci, a mostrare scene raccapriccianti che non elencherò, qualcosa un poco alla volta si è mosso. Dico qualcosa perché mi è sembrato che fossero soltanto prese di posizione da un lato e dall’altro. Ma intanto lì muoiono di fame, di sete, vengono uccisi grandi e piccoli in modo atroce, e anche gli animali vengono straziati.

Massacro totale, e ancora qualcuno trova da ridire su chi sta creando corridoi umanitari, o su chi fa sciopero, o su chi scende in strada. In mezzo a tanti, si infiltrano alcuni esaltati che spaccano tutto e mettono altra carne al fuoco, come si suol dire. È questo che si cerca? Il pelo nell’uovo? E perché? Possibile che ancora dobbiamo ragionare in termini di ideologie politiche? Ancora a dire “quelli di destra, quelli di sinistra”? Meglio sarebbe arrestare tutti quelli che non rispettano le regole del mare.

Ma la vita umana è di destra, di sinistra, o è semplicemente vita umana? E quei bambini che piangono disperati, che hanno fame, sete, che vedono gli uomini piangere senza ricevere nulla in cambio, cosa hanno potuto fare? Che coraggio hanno quegli uomini spietati? Ma hanno figli? Non si può, basta. Io non penso a chi stia facendo bene o male nei soccorsi, ma ho letto commenti pieni di cattiveria verso chi sta andando a Gaza a portare aiuti, commenti che mi bloccano e mi fanno isolare sempre più. Addirittura si parla di chi parte come di persone in cerca di visibilità. Ma tutti siamo responsabili, tutti. E io, che sto a casa mia, non potrei mai sputare sentenze su chi sta andando. Non solo sulla Flotilla, ma su chiunque stia facendo qualcosa di utile.

È bello vedere gente seduta a terra in attesa di essere fermata? È bello vedere in un video un uomo che dice: “Se state vedendo questo video, sono stato fermato dalla polizia israeliana”? Come si può pensare che cinquecento persone e più vadano per altri fini?

Con quella gente non si scherza, sanno come salvare la faccia. Sono stati perseguitati in passato, e abbiamo seguito la loro tragedia. Eppure, chi soffre tanto e riesce a sopravvivere, dovrebbe diventare migliore. Ma questo popolo – e ripeto, in questo popolo ci sono persone e persone, come ovunque e in ogni popolo – sembra non volere mai saziarsi, sembra avere superpoteri che non vengono dagli spinaci, ma da sporchi accordi con chi ancora parla di razze e stermini.

Io non li sopporto più, così come non sopporto chi uccide, chi usa violenza e compie atrocità. Spero con tutta me stessa che ci sia finalmente un effetto domino che coinvolga tutti in un gioco di equilibrio: se traballa, travolge tutti, uno sull’altro.

E quel travolgere già sta avvenendo, quando tante Nazioni stanno riconoscendo lo Stato di Palestina, quando la Spagna non fa entrare le navi israeliane, quando… quando… E da sempre il proverbio antico “Non tirare troppo la corda, che si spezza” vale davvero. Perché oggi i primi fili smagliati si vedono già su una corda che fino a qualche mese fa sembrava ancora integra.