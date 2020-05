Ma da giugno arriveranno o si muore per sempre? | #4WD

“…Chi viene in Campania, non mi interessa da dove, deve segnalare la propria presenza all’ASL di appartenenza, deve andare in autoisolamento. Cercheremo di fare dei controlli anche rapidi per non avere gente che stia anche due settimane in autoisolamento, ma il rischio è troppo grande. E probabilmente prenderemo delle decisioni di rinvio di queste scadenze (?) per Capri, Ischia e Procida, perché lì abbiamo delle situazioni particolarmente delicate: se arrivano migliaia di persone, ovviamente abbiamo strutture ospedaliere limitate, dobbiamo avere la possibilità di fare dei controlli preventivi. E’ un atto di responsabilità e di tutela di questi gioielli turistici che noi abbiamo, ma che come tutti i gioielli sono delicati, vanno curati. Non possiamo avere… come dire… immissioni di massa non controllate.”

Ho trascritto fedelmente la parte dell’intervento di avantieri del Presidente della Regione De Luca che riguarda, in particolare, gli arrivi nelle isole del Golfo di Napoli. Poco dopo, la diffusione dell’ordinanza 41 ha chiarito ogni dubbio: era già evidente l’unica cosa certa, cioè che lo “sceriffo” vuole evitare ad ogni costo l’ingresso nel territorio regionale di possibili portatori di focolai di contagio, finora arginati piuttosto bene. Adesso, invece, abbiamo anche appurato che un cittadino non campano, proprietario o locatario -ad esempio- di una seconda casa a Positano o a Sorrento, da domani potrà raggiungerla, ma con l’obbligo di osservarvi la quarantena fiduciaria; sulle isole campane, invece, stante il disagio sanitario (ora sì che ci viene riconosciuto), non gli sarà consentito.

Ci resta la speranza che questo mese di maggio rappresenti di fatto l’ultimo periodo transitorio, prima di consentire all’Isola di riprendere, lento pede, ad “accogliere”. Se così non fosse, il nostro governatore avrebbe sancito ufficialmente il knock-out definitivo della stagione turistica 2020 e, di conseguenza, delle nostre aziende e delle nostre famiglie.