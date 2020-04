“Lyunika”, la prima opera di Patricia O’Mahony tra il Castello Aragonese e i viaggi nel tempo

Oggi,23 aprile, è la giornata mondiale del libro. Sancita dall’Unesco, questa giornata è completamente dedicata ai libri, quei portali di carta o digitali, che ci permettono di viaggiare restando a casa, di attivare tutte le interconnessioni della nostra mente e sviluppare la fantasia, dando cove e sembianze ai personaggi e ai luoghi narrati tra le pagine dei libri che teniamo, strette, tra le mani.

Ed è proprio in questa giornata che, dalle pagine del nostro giornale, lanciamo un libro molto particolare che sta già facendo capolino tra i desideri di molti lettori ed internauti, ma che con oggi ha il lancio ufficiale nel grande mondo dell’editoria in ben due versioni, sia in lingua italiana che in lingua inglese. E, cosa da non sottovalutare, è ambientato sulla nostra isola e i personaggi si muovono tra le pieghe della linea temporale che, da sempre, rende l’isola di Ischia unica al mondo.

Parliamo del libro “Lyunika – L’Inizio” il primo volume della saga de “Le cronache del Castello sulla roccia” edito dalla nostra testata giornalistica disponibile sulla piattaforma ondemand “Lulu” sia in formato cartaceo che come ebook.

A raccontarci il perché ha scelto di scrivere una opera del genere e cosa narra è l’autrice, Mary Patricia O’Mahony, di origini irlandese ma da sempre trapiantata sulla nostra isola e appassionata della sua storia e dei suoi luoghi.

Patricia, questo è il tuo primo libro. Da dove nasce l’idea di scrivere un romanzo storico/fantastico e a chi si rivolge?

“Sono arrivata sull’isola di Ischia a metà anni ’70 e fin da subito sono rimasta incantata non solo dalle bellezze naturali di questa terra, ma anche e soprattutto dalla sua storia e dai suoi monumenti, il Castello Aragonese in primis. Successivamente, per ben 27 anni, ho avuto la fortuna di vivere nel borgo storico di Ischia Ponte a due passi dal Castello Aragonese, che ammiravo ogni giorni dalla finestra di casa. Negli anni ho iniziato a leggere i tantissimi libri che parlano degli avvenimenti storici legati all’isola di Ischia e al Castello Aragonese, ma ho avuto modo di notare che erano testi che riportavano solo date e personaggi, nessuno aveva scritto una storia, un romanzo basato sul Castello Aragonese e che ne evidenziasse la magia e la “potenza”. Di qui, il passo verso la scrittura di un romanzo, diciamo, è stato breve. Ho iniziato a scrivere diversi anni fa, intervallando con la mia attività di docenza presso alcune scuole isolane in qualità di esperto madrelingua. Ed è stando a contatto con i ragazzi che mi è venuta l’idea di abbinare sia l’insegnamento della lingua che quello della storia della nostra isola che, spesso, non è nota ai giovanissimi. Certo, sono consapevole che il mio è un romanzo storico/fantastico e non storicamente accurato, ciò che si potrà leggere nei romanzi della saga sono avvenimenti basati su personaggi e luoghi realmente esistiti, su eventi che possono essere avvenuti e probabilmente sono davvero avvenuti presso il Castello Aragonese sull’isola di Ischia, ma con l’aggiunta di un tocco “fantastico”. Ma sono altrettanto certa che questa serie di libri potrà essere la scintilla per l’accensione dell’immaginazione nei giovani lettori e carburante per la fantasia e i sogni, cambiando, magari, in meglio il modo stesso di imparare un po’ di storia senza annoiarsi e osservare i luoghi della quotidianità in modo diverso.”

Hai detto che questa sarà una serie di libri…

“Sì, questo volume, intitolato Lyunika – L’inizio, è solo il primo della saga “Le cronache del Castello sulla Roccia”. Anzi, questo è un classico “2 in 1”, nel senso che in questo primo volume vi sono racchiusi i primi due capitoli della saga.”

Cosa ci puoi svelare riguardo la saga e questo primo volume?

“E’ una saga molto particolare, in cui i personaggi compiono gesta di coraggio e responsabilità, ma anche piena di magia e mistero, con l’aggiunta di creature fantastiche e viaggi nel tempo. Il tutto con tanti protagonisti tra cui, il centrale, Sir Geoffrey De Mortimer, un giovane Cavaliere Ospedaliere, monaco guerriero.”

Viaggi nel tempo?

“Sì – sorride – i personaggi percorrono la linea temporale degli avvenimenti che vedono l’isola di Ischia protagonista in diverse epoche. I viaggi nel tempo di Sir Geoffrey saranno lo spunto ideale per i giovani lettori per imparare nuove nozioni sulla nostra storia.

Ho deciso di iniziare questa serie di romanzi ambientando il primo libro nel 1189, una epoca di fondamentale importanza per il mondo intero, ma che non viene narrata in modo pieno rispetto alla nostra isola. Il secondo libro, che si trova sempre nel primo volume, è, invece, ambientato nel 79 A.D., epoca romana in cui vi era, nella Baia di Cartaromana, la splendida e fiorente Aenaria, la città ora sommersa.”

Una saga, dicevamo, rivolta ai giovani lettori…

“Sì, ho utilizzato un vocabolario di semplice comprensione per i giovani, termini facilmente assimilabili da parte, anche, di lettori riluttanti e con disturbi legati alla dislessia. Questo sia nella versione in inglese che nella versione in italiano.”

Patricia, infatti, ha deciso di pubblicare il suo romanzo in doppia lingua, portando la nostra isola in giro per il mondo.

“Spesso in altri testi in lingua per ragazzi italiani che ho avuto modo di leggere, i vocaboli erano di un livello di comprensione più elevato rispetto al loro, e ciò portava a una maggiore distrazione e avvilimento per i ragazzi stessi. Ho cercato di rendere il tutto omogeneo e accattivante per loro. Spero di esserci riuscita anche con l’aggiunta di un importante glossario alla fine del libro, per facilitare la comprensione dei termini.”

Torniamo a parlare del Castello Aragonese…

“Il Castello Aragonese è unico al mondo, un posto da legenda dove poter sentire, nel vero senso della parola, la Storia, anzi si può camminare in essa. Costruito su di una isola circondata dal mare… un forte, una guarnigione e una cittadella. Insomma tutti aspetti che non possono non far viaggiare la fantasia sulle ali della storia. I luoghi, le antiche mappe e pergamene ci aiutano a capire cosa sia accaduto nel nostro passato, il quale va sempre ricordato e non, come accade sempre più facilmente, dimenticato. E poi, nei corridoi e tunnel del Castello Aragonese possono essere uditi, tutt’oggi, suoni, rumori, sussurri e “respiri” di creature misteriose… ma non voglio svelare altro del libro.”

Perché hai scelto lo stile storico/fantastico?

“Combinare la storia e la fantasia insieme significa dare vita alla storia stessa. Poi inserire la magia dona quel tocco di mistero che è molto coinvolgente e spinge la curiosità del lettore nel vedere in realtà come si sono svolti alcuni accadimenti. La magia sopravvivrà sempre anche dopo di noi.”

I prossimi capitoli della saga de “Le Cronache del Castello sulla Roccia” sono già in lavorazione? Ci anticipi qualcosa?

“Sì, i successivi capitoli sono in corso di scrittura, anzi di editing. Le mie ricerche storiche sono andate avanti tra libri e saggi, oltre che musei. Saranno ambientati in altre epoche e vi saranno tanti altri personaggi.”

Un libro perfetto per questo periodo di lockdown?

“Dovendo restare in casa il più possibile, cosa c’è di meglio di un buon libro tra le mani, un libro che possa appassionare per la sua storia e per i suoi personaggi, oltre che essere da spunto per imparare sia una lingua che la storicità della nostra isola?”

Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?

“Ringrazio la mia famiglia per il supporto e incoraggiata (e continuano a farlo), oltre che questa testata e il mio publisher.”

