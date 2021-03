Lutto Monti, addio a Vincenzo

La comunità di Casamicciola Terme in lutto per la morte di Vincenzo Monti, Vicienz’ u Tulan Motocarrozzista. Ad un mese dalla tragica scomparta di un membro importante si unisce ancora alla famiglia ed alla difficile perdita con tanto affetto. Volendosi farsi sentire , in questi momenti di lutto, al fianco di quanti l’hanno amato e personale nel cordoglio per la perdita del caro Vincenzo. Alla famiglia Monti le più sentite condoglianze per questa grave perdita che ha toccato nel profondo tutto il paese in cui il noto “motocarrozzista“ era conosciuto ed apprezzato.