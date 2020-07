Lutto, l’isola piange Roberto Pio Zollo

Se ne è andato, in silenzio, questa mattina Roberto Pio Zollo, Maresciallo Maggiore della Polizia Municipale di Forio e persona molto amata sull’isola anche per i suoi trascorsi nel mondo dello sport.

Scrive Luciano Castaldi: ” Dai balconi ci si passava facilmente ogni cortesia. Ricordo l’invito a guardare insieme, dinanzi alla tua TV a colori, la finale di Coppa dei Campioni, quella della sconfitta amara contro l’Amburgo. E poi quello di andare a giocare a basket. “Ti vedo bene come lottatore sotto canestro”. Il virus della passione per lo sport che mi ha dato tanto, lo devo a te. Sapevi parlare bene, e non solo di sport.

E io volevo essere come te. Carismatico, senza mai moti d’ira. Io, invece, così facilmente infiammabile… Un giorno, dal balcone, mi passasti un primo manuale per allenatori, “Il mio credo cestistico” di Dan Peterson. Lo conservo come fosse una reliquia. Sempre, mi sono ricordato che da quel balcone mi è arrivata soprattutto aria di libertà. L’invito cioè a pensare sempre con la propria testa. A non piegarsi ai prepotenti e agli arroganti. Grazie Pio.”

Anche l’ASD Forio Basket ha un pensiero per Zollo: “Pio Zollo ci ha lasciati. Il Forio Basket perde un socio fondatore, un appassionato, un coach ….un amico. Partecipiamo tutti con affetto al dolore della famiglia ricordandone l’impegno, la dedizione e il suo amore per lo sport e per i ragazzi.”