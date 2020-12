La notizia della scomparsa dell’ex sindaco di Ischia, Gianni Buono, ha colpito davvero tutti.

Giosi Ferrandino, sindaco di Ischia per ben due mandati, ha scritto un accorato post: “Gianni Buono per me è stato un punto di riferimento. Apparteneva a quella rara schiera di politici capaci di coniugare eleganza e competenza, riuscendo ad essere incisivo con la sola forza delle argomentazioni, senza mai alzare i toni.

In uno dei nostri ultimi incontri rimarcò la necessità di sostenere i migliori, non i più utili, perché solo così Ischia avrebbe potuto affrontare le sfide a venire.

Mi mancherà, ci mancherà. Con lui perdiamo una parte importante di noi, della nostra isola, della nostra identità.”