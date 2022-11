Lutto Abrogato. Cellammare: “si è battuto come un leone per l’ideale di Giustizia”

Vincenzo Abrogato, il cancelliere del Tribunale di Ischia ha terminato il suo passaggio terreno. Un funzionario dello stato che ha servito con onore e abnegazione il suo ufficio. Lo ricorda il segretario dell’Assoforense dell’Isola d’Ischia, l’avvocato Francesco Cellammare: “Una roccia inscalfibile ma umana e dal cuore di burro. Questa è l’immagine è il ricordo che mi porto dentro di un uomo che ha saputo essere severo ma allo stesso tempo disponibile e sincero con tutti noi. Ci ha lasciato un amico ed un pilastro della Giustizia sulla nostra isola. Vincenzo era uno di noi e dava il massimo per il buon funzionamento della macchina giudiziaria”.

“Lo vedevo con i miei occhi – continua Cellammare – giungere al Palazzo di Giustizia alle 6,30 e lavorare duramente per la Cittadinanza, perché credeva convintamente e profondamente nell’Istituzione e si impegnava con tutto se stesso al servizio dello Stato. Solo un male tanto subdolo e insidioso poteva portarcelo via ma manterremo sempre viva nella mente e nel cuore la memoria di un uomo speciale che si è battuto come un leone per l’ideale di Giustizia in cui credeva e che deve guidare ogni nostra scelta ed azione. Grazie Vincenzo. Ischia non ti dimenticherà”