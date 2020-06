Lutto a Lacco Ameno Muore. 68 enne muore per un malore mentre era in barca

Lacco Ameno piange Gaetano Monti. L’uomo 68 anni era molto noto in paese e nel pomeriggio di oggi è deceduto a seguito di un malore. L’ipotesi è arresto cardio circolatorio. Il 68enne era in barca in compagnia della sorella quando è finito in mare . Non si è ben compreso se a seguito del malore o per un tuffo spontaneo. Subito dopo il tuffo in acqua è stato, però, evidente che l’uomo fosse in difficoltà Recuperato dalle acque, sono stati vani i tentavi di straparlo alla morte. L’uomo è deceduto quasi certamente stroncato da un malanno fulminante. Sul posto è giunta anche un ambulanza del 118. Inutile l’intervento dei sanitari.L’uomo era ormai deceduto. La salma è stata affidata ai familiari per le celebrazioni funebri.