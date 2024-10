L’utilizzo delle IA nella quotidianità: come vengono sfruttate attualmente?

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nella nostra vita quotidiana è già ampiamente diffusa.

Attualmente sono diversi i campi in cui ha preso piede e viene quotidianamente utilizzata.

Dalla scienza all’architettura, l’AI è praticamente entrata a far parte delle nostre vite, spesso accompagnata da critiche e paure.

Nonostante ciò un uso corretto può apportare diversi benefici alle attività umane, come ad esempio l’analisi dei dati.

L’Intelligenza Artificiale è in grado di analizzare quantitativi di dati impressionanti in pochi secondi, restituendo feedback specifici e accurati. Questa è la ragione per la quale, in ambito di ricerca scientifica, viene già utilizzata da anni.

Se è vero che oggi ne sentiamo parlare, spesso in abbinamento a discorsi di gran lunga futuristici, è anche vero che silenziosamente si è insinuata nelle nostre abitazioni senza far troppo scalpore, ma anzi, trovando un pubblico ben disposto nell’ospitarla in casa!

In questo articolo vedremo quali sono gli ambiti della vita quotidiana nei quali l’AI ha trovato larga diffusione fra le persone, senza far troppo parlare di sé!

Assistenti virtuali, domotica ed e-commerce

Il settore meno chiacchierato, ma che utilizza in gran parte l’AI è sicuramente quello degli assistenti virtuali. Si tratta di un ambito di uso comune per tutte le persone, poiché oggi assistenti virtuali e vocali sono integrati in ogni dispositivo e spesso nei servizi online che utilizziamo.

Ebbene, ognuno di questi utilizza l’AI.

Senza quindi andare incontro a scenari iper futuristici, come quelli riportati da Betway, sito di giochi da casinò online, dove ha realizzato uno studio con immagini futuristiche in questo articolo per quanto riguarda il futuro di Las Vegas, ci mostra scenari di gran lunga più visionari rispetto quelli dell’integrazione dell’ AI in uno smartphone, possiamo quindi dire che questa tecnologia è già di uso comune da anni.

Ancora la domotica è un altro settore che si basa esclusivamente sull’ AI ed anche questo, è già presente nelle nostre case. La domotica è quel ramo della tecnologia che si occupa di “rendere intelligenti” le nostre dimore, con una serie di connessioni fra oggetti e ancora connessioni di questi alla rete internet, al fine di permettere al sistema di dialogare in tutte le sue parti.

Le smart home utilizzano l’IA per gestire termostati (come Nest), illuminazione, sicurezza (telecamere intelligenti e allarmi) e altri dispositivi connessi. Gli algoritmi di IA possono apprendere le abitudini degli utenti e ottimizzare i consumi energetici o migliorare la sicurezza.

Infine, quando un utente è su Internet a fare acquisti, molto probabilmente incapperà nell’ AI. Gli e-commerce ed il marketing online sono infatti un altro settore di uso comune che si appoggia oggi a queste tecnologie per personalizzare e migliorare l’esperienza di acquisto dell’utente.

Ambiti lavorativi: i settori industriali

Tra gli ambiti lavorativi di uso quotidiano troviamo sicuramente tantissimi settori dell’industria.

I servizi e la logistica, ma anche la produzione di automobili, la quale oggi si avvale dell’AI per lo sviluppo di veicoli a guida autonoma o parzialmente autonoma. Industrie come Tesla e Uber, stanno sviluppando prototipi di macchine che si guideranno da sole, grazie solo all’ausilio di programmi basati sull’ AI, in grado di elaborare all’istante feedback provenienti dall’ambiente e restituire prestazioni adeguate su strada.

Forse quest’ultimo è un ambito un pochino più futuristico rispetto quelli che abbiamo trattato sopra, eppure, sono già migliaia in tutto il mondo, i veicoli che utilizzano questa tecnologia.

Ancora, nella logistica, aziende come Amazon e DHL utilizzano l’IA per migliorare la gestione delle scorte, prevedere la domanda e ottimizzare le rotte di consegna, riducendo così i costi e migliorando la puntualità. Si tratta di un impiego già ben radicato per queste grandi multinazionali che ogni giorno devono gestire le richieste di acquisto di milioni di utenti.

Infine, la manifattura industriale è un altro ambito dove l’AI è diffusa. Questa viene principalmente usata per programmare macchinari per taglio, assemblaggio e controllo qualità, di fatto, sostituendo la mano umana.