L’utilità delle sanzioni | #4WD

Al Forum di Cernobbio occhi puntati su Matteo Salvini e le sue dichiarazioni sui reali effetti e opportunità delle sanzioni alla Russia di Putin. E’ chiaro che il momento elettorale impone qualsiasi forma di dito puntato contro l’avversario ed è fin troppo facile, per chi gli vuole male, l’andirivieni sulle posizioni filo-putiniane del leader della Lega.

Ma ancora una volta è indispensabile valutare anche l’altra faccia della medaglia!

L’informazione mainstream vuole farci credere a tutti i costi che la Russia stia attraversando una delle sue crisi economiche più profonde, con l’aumento vertiginoso della povertà per una quantità sempre maggiore di cittadini, imprese sul lastrico e svariati settori dell’economia totalmente in ginocchio. Ma lo stesso Corriere della Sera, non più tardi di ieri, fa anche intendere tra le righe che sono proprio gli aumenti vertiginosi dei costi del petrolio e del gas a tenere saldamente in piedi Putin, il suo sistema-paese e i suoi costi bellici; mentre il parlamento russo approva provvedimenti che spalmano il debito energetico delle singole famiglie attraverso un riparto tra chi, invece, ha ancora possibilità di pagare senza troppi problemi.

Una sola indicazione numerica: come si evince dalle indicazioni del TTF di Amsterdam e, bimestralmente, dalle nostre salatissime bollette di case e imprese, nel luglio del 2021 il mercato di scambio del gas in Europa riportava un prezzo di € 20,50/MWh. Appena un anno dopo, la stessa quotazione è progressivamente salita fino a raggiungere ben € 163,17/MWh, ovvero quasi otto volte tanto. E se comunque la quasi totalità del Vecchio Continente continua ad essere dipendente dall’energia sovietica, acquistandola, l’impatto negativo delle sanzioni appare per Putin e compagni molto meno drammatico del previsto, con una contrazione del Pil non ancora giunta al 3% e che difficilmente toccherà il 6 previsto un po’ da tutti e un reddito medio pro capite che allo stato, anziché crollare, è sceso solo dello 0,8%.

Per l’UE è forse giunta l’ora di una riflessione seria. O no?