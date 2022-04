L’usura a Ischia l’ha battezzata Ettore Esposito, l’uomo dei Contini

Paolo Mosè | L’elenco è lungo, anzi lunghissimo. Più si approfondisce il rapporto che si è instaurato tra chi ha bisogno di denaro contante per portare avanti le proprie attività o evitare fallimenti e il clan Contini. Ciò a dimostrazione che questa organizzazione è piramidalmente ben strutturata e come ha riferito ultimamente il pentito Luca Esposito (poi a quanto si sussurra abbia ritrattato tutto), l’organizzazione di Contini, che è alleata con quella dei Licciardi e Mallardo sotto il cartello “Alleanza di Secondigliano, è strutturata come la mafia siciliana. Ognuno di essi con un incarico ben preciso e tanto di responsabilità. Come una sorta di consiglio di amministrazione che sovrintende e decide le questioni più importanti.

Una premessa indispensabile per rimarcare che l’usura è uno dei campi che produce più profitti, perché non ha bisogno di grossa “forza lavoro”, né di utilizzare gli uomini più agguerriti e feroci che sono pronti a mostrare la propria potenza di fuoco e di persuasione.

Qui basta soltanto una telefonata o un avvertimento a quattr’occhi per piegare la vittima. In altri casi (ma non avviene mai di solito sull’isola) si passa al vero e proprio pestaggio. Anche se nell’ambiente si specifica che colui il quale oggi ha materialmente i cordoni della borsa e decide quando prestare e con quali tassi per i “bisognosi” isolani, non disdegna di tanto in tanto di alzare il tono della voce e qualche presa di posizione più autoritaria. Preferendo essere più disponibile, aperto, comunicativo con i propri “clienti”. Mettendo in chiaro la cifra che il clan mette a disposizione, quali sono gli interessi mensilmente praticati e come debbono avvenire i rimborsi. Tutto chiaro. Chi diventa una pecora zoppa e il debito non riesce mai a scendere mantenendo in grossa difficoltà gli interessi, la reazione in qualche modo si manifesta. Perlopiù con qualche ceffone per dimostrare chi comanda e in casi limite ponendo la mano intorno al collo e mentre stringendo si chiede di onorare i patti. Di scucire i soldi senza tanti complimenti.

LA MOGLIE DI CONTINI

Costui è un personaggio che è libero, ma non per questo non monitorato dalle forze di polizia, che a quanto pare lo avrebbero indagato ed eseguite attività di polizia giudiziaria atte a verificare quali fossero i rapporti che intercorrono con il boss dei boss Eduardo Contini, che per la sua detenzione in carcere viene rappresentato dalla consorte Aieta. E’ lei che ha l’ultima parola. Sono tre sorelle, come abbiamo raccontato nell’ultimo servizio, che hanno sposato tre boss importanti: Contini, Patrizio Bosti e il capo del cartello di Giugliano Mallardo. Proprio quest’ultima organizzazione ha un proprio referente sul territorio. Ma opera un po’ più defilato, nascosto. Preferendo non apparire troppo, per non attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Utilizzando il denaro per dei prestiti ad usura mirati.

E riuscirebbe a portare in porto affari significativi tramite un personaggio napoletano trasferitosi da qualche anno e che risiede sulla Borbonica tra i comuni di Lacco Ameno e Forio. Un personaggio molto discreto, che preferisce, però, non apparire e non immischiarsi in attività produttive, proprio per escludere qualche interferenza che possa arrecare danni alla struttura che rappresenta. Il denaro non ha colore e odore, mentre le attività, la gestione è un’impresa che costa “fatica”, ma consente molto spesso di raggiungere obiettivi investigativi che portano a volte ai vertici dell’organizzazione criminale.

Come è accaduto sei-sette anni fa al clan Contini, che si è visto sequestrate una miriade di attività commerciali a Roma, beni immobili e mobili e alcuni conti correnti intestati a suoi uomini di fiducia. Il tutto per un ammontare di 320 milioni di euro. Persi con uno schiocco di dita. Dalla sera alla mattina. I Mallardo, rispetto ai Contini, hanno una politica diversa e lo dimostra la gestione dei finanziamenti ad usura sull’isola, dove gli uomini di Contini sono più appariscenti e a volte senza crearsi quelle condizioni per evitare di essere individuati. I Mallardo, e di conseguenza chi li rappresenta sull’isola, vivono nella penombra. E dalle informazioni in nostro possesso puntano soprattutto a chiudere affari con molti zeri. Evitando accuratamente e chirurgicamente di trattare con piccoli soggetti per poche decine di migliaia di euro. Questa fetta di mercato la lasciano tranquillamente agli altri.

I BOSTI

Questo Luca Esposito ha fatto tremare, e come, il clan Contini. Le sue dichiarazioni poi non confermate non potranno mai essere utilizzate eventualmente in un processo. Sarà stata forse la preoccupazione per aver sposato la figlia del boss Patrizio Bosti, attualmente detenuto in carcere e cognato di Ettore Bosti detto “’o russo”. Quello stesso Bosti che ha presenziato ad alcune trattative per prestiti di denaro ad imprenditori ischitani. Ponendosi in una situazione di solo ascolto mentre un uomo del clan che tuttora opera nel gestire le finanze e diverse attività economiche sull’isola ne era punto di riferimento e stabiliva i termini del contratto. Il Bosti solo in alcune circostanze diceva la sua, ma solo per risolvere qualche contenzioso e giungere alla chiusura dell’affare. In questo bailamme si innestano, come abbiamo detto, altre situazioni simili, ma non collegate direttamente alla malavita.

I “RISPETTABILI” IMPRENDITORI ISCHITANI

Degli imprenditori ischitani parleremo più approfonditamente in un’altra circostanza. Perché questo è un settore che non può dirsi formato da santarelli, persone perbene che operano anche nell’interesse complessivo della comunità turistica. Ma sono soggetti principalmente votati all’utile più sfrenato e a “mazzuliare” coloro che tengono intorno a sé e certamente non mostrano di avere a cuore gli interessi dei propri dipendenti. E’ senza dubbio la peggiore specie, che in certi casi sono peggiori dei camorristi che praticano essenzialmente l’usura.

E sono imprenditori che devono la loro fortuna principalmente all’aver praticato, e tuttora ne sono coinvolti, prestiti a tassi da usurai. Alcuni di questi, però, per non incappare in qualche indagine e finire così sotto processo e la loro immagine finire sotto inchiesta, preferiscono adottare un tasso meno da strozzino. Si rifanno ai tassi di interesse praticati dalle banche, ovverosia tra il 3 e il 3,5%, in modo da stare nell’ambito dei tassi stabiliti dalla Banca d’Italia. Muovono il proprio denaro per guadagnarci, perché a tenerlo immobilizzato su un conto corrente o sul libretto di risparmio, gli istituti di credito non danno un bel niente. Mentre è più rischioso giocare in borsa. C’è la possibilità di guadagni “folli”, ma c’è altrettanto rischio di perdere capitali e possibili guadagni. E sono imprenditori “rispettabili” e che appena avremo le prove divulgheremo le loro generalità. Ma non è affatto semplice, perché i grossi restano avvinghiati dietro le quinte e chi si espone è uno solo, che materialmente ha il rapporto confidenziale con il cliente che ha bisogno di liquidità. E il più delle volte questo stesso cliente non sa da dove provengono i quattrini.

I MAZZARELLA

Da nostre informazioni che siamo riusciti a raccogliere in questi giorni, vi è un’altra struttura malavitosa, anch’essa potente nel cuore della città di Napoli, che si contrappone in modo violento e sanguinario al cartello “Alleanza di Secondigliano”, di cui sono attori protagonisti i Licciardi, i Contini, i Bosti e i Mallardo. Stiamo parlando del clan Mazzarella, i cui massimi rappresentanti hanno sempre avuto uno stretto legame con l’isola d’Ischia nei mesi estivi nel passare le vacanze. Anche loro non disdegnano di essere prodighi nel concedere qualche finanziamento a tassi da usura, pari al 10% al mese. Anche questa struttura porta avanti la politica: pochi clienti, ma buoni. Sono prestiti comunque estemporanei, legati a qualche rapporto più amicale che una vera e propria volontà di crearsi una rete per muovere i capitali accumulati con attività illecite.

LA STRATEGIA DI ETTORE ESPOSITO

Sull’isola d’Ischia i Contini operano da moltissimo tempo. All’inizio chi decideva tutto ed aveva una capacità finanziaria e di investimenti come pochi altri, è stato Ettore Esposito. Ecco l’uomo che di fatto ha garantito il flusso di denaro sull’isola e predisposto la creazione di una struttura ben collaudata. Ma aveva il tallone di Achille, ben conosciuto nell’ambito della organizzazione per il suo carattere irascibile e poco propenso alla intermediazione pacifica. Usando la forza delle armi in alcune occasioni per imporre i propri voleri. In particolare nei confronti delle organizzazioni rivali. Ettore Esposito ha trattato con diversi imprenditori isolani per dei prestiti ed in alcune occasioni è intervenuto per salvaguardare questi stessi imprenditori ischitani che erano diventati bersagli di altre denominazione criminali.

E quando interveniva, gli altri facevano un po’ di conti prima di reagire o di contestare le sue richieste, le sue pretese. E il più delle volte Ettore Esposito convinceva tutti. Ed è stato lui per diversi anni il punto di riferimento, fino a quando non è stato tratto in arresto a seguito di una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Assise di Napoli che lo ha giudicato per omicidio. Di aver fatto parte di un’associazione camorristica con il ruolo di supervisore delle finanze del clan.

Ovviamente in nome e per conto di Eduardo Contini. Ettore Esposito in quel tempo aveva avuto lungimiranza, creando sotto di sé delle persone abili nel gestire le finanze, consapevole che in caso di suo arresto le attività imprenditoriali e finanziarie non dovevano affatto interrompersi, ma proseguire allo stesso ritmo e con gli stessi guadagni. Prelevando dalla “società” persone non troppo addentro all’organizzazione, attigue, però capaci di gestire il denaro. E tra questi vi è colui che oggi rappresenta il clan Contini nei finanziamenti ad usura nell’intero territorio dell’isola d’Ischia. Il quale a sua volta ha dei fedeli esecutori, alcuni dei quali vivono stabilmente nel nostro territorio. Hanno più che altro un ruolo di rappresentanza, di svolgere quelle mansioni per così dire più elementari, ma non hanno alcun potere decisionale, se concedere o meno il prestito. Questo “signore” vive a Napoli, ma molto spesso è presente sull’isola. Si nota per essere un uomo che ha gusto e classe nel vestire ed ha abiti ed oggetti firmati che dimostrano che ha una disponibilità elevata di denaro. Alla prossima.

4 – continua