“L’uragano” di Lucio | #4wd

Ho conosciuto Lucio Presta il 17 agosto 2015. Me lo presentò un amico in comune, il compianto Fernando Pellegrini, quando mi chiese di ospitare lui e Paola Perego al concerto di Francesco De Gregori che organizzammo Tony ed io al Negombo in occasione del nostro “Ischia Summer Festival”. Mai avrei immaginato, di lì a poco, di cominciare a lavorare con lui, in occasione dell’ingaggio di Antonella Clerici quale testimonial di MD – Buona Spesa, Italia!

E mai avrei pensato di trovarmi davanti a una persona che, in pochissimo tempo, era riuscito a passarmi ai raggi X e a fidarsi di me come di un collaboratore di vecchia data. Lucio è calabrese e se ne vanta, pur specificando di essere cosentino e non certo catanzarese (odio atavico, il loro). Ma l’aspetto delle sue origini di cui resta più orgoglioso è quello che, da buon calabrese, per lui la parola d’onore vale tuttora molto di più di un contratto blindato. E per quel che mi riguarda, alla luce della mia esperienza personale, posso confermarlo senza timore di smentita.

Ieri sera, alla Mondadori di Napoli, Lucio ha presentato la sua ultima fatica letteraria, “L’uragano”, in un simpatico dialogo con sua moglie Paola Perego e con una non nutritissima ma particolarmente attenta platea. Molte delle cose di cui ha parlato, anticipando in parte i contenuti del libro, io le conoscevo già, per cui nessuno spoiler di quanto andrò a leggere a breve.

Ma la sorpresa principale è stata l’emersione di un aspetto emotivo che proprio non mi sarei aspettato, specialmente quando, parlando del suo storico rapporto professionale con Paolo Bonolis (interrottosi non molto tempo fa), lucidità e commozione sono riuscite a convivere nel racconto di Lucio allorquando ha ricordato che “nulla e nessuno potranno cancellare la mia presenza al capezzale di suo padre morente e la sua lettura di un racconto a mia moglie in fin di vita, perché sono cose che valgono molto di più dei soldi, del lavoro e di tanto altro”.

In quel passaggio, così sincero e insieme così pubblico, ho riconosciuto l’uomo prima ancora del manager, l’amico prima ancora del professionista navigato. È stato forse il momento più autentico della serata: nessuna strategia, nessuna costruzione narrativa, ma solo la verità di un legame che, pur trasformandosi, non può essere cancellato dai titoli dei giornali o dalle inevitabili fratture che la vita professionale comporta.

“L’uragano” – titolo che già di per sé racconta molto – non è soltanto il resoconto di una carriera costruita tra intuizioni brillanti, trattative serrate e successi televisivi. È piuttosto il tentativo di mettere ordine dentro le tempeste, di dare un senso ai venti contrari, agli errori, alle incomprensioni e alle ripartenze. Chi lo conosce solo per fama potrebbe immaginare un uomo duro, impermeabile alle emozioni, tutto calcolo e determinazione.

Chi ha avuto la fortuna di lavorarci accanto sa invece che dietro quella scorza c’è un’attenzione sincera per le persone, mai dimenticando gesti e lealtà che, nell’ambiente dello spettacolo, sono merce rarissima per pochi intimi. La dedica, apparentemente breve e scontata, che mi ha apposto sulla copia autografata del libro (“A Davide, con affetto sincero.”) è l’ennesima testimonianza di un rapporto tra due persone che, per forza di cose, si frequentano pochissimo e vivono contesti del tutto diversi.

Ma come ha ricordato Lucio a proposito del suo legame con Massimo Ranieri, “oggi che lui va avanti benissimo da solo nel suo grande successo, sa benissimo che seppure mi chiamasse nel cuore della notte, dapprima lo raggiungerei e poi gli chiederei di cosa avesse bisogno”. Uscendo dalla libreria, ho pensato che forse il vero uragano non è quello che travolge, ma quello che ripulisce. E, conoscendo Lucio sono certo, nonostante gli anni che passano, che anche questa volta saprà trasformare il vento in energia e la tempesta in un nuovo inizio.

Buona lettura a tutti, me compreso. E… ad maiora, amico Lucio!