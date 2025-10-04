Lupi non serve più, Annalisa Iaccarino lascia “Noi Moderati”. Il futuro quale Fulvio porterà?

“Con grande senso di responsabilità e dopo un’attenta riflessione personale e politica, comunico la mia decisione di lasciare Noi Moderati”. Con queste parole Annalisa Iaccarino, assessore del Comune di Casamicciola e consigliere nazionale del partito, ha annunciato le proprie dimissioni dal movimento guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi.

Una scelta che non scuote né gli equilibri locali né quelli nazionali, anche perché la Iaccarino non è nuova a passaggi politici significativi. Eletta tra le fila dell’opposizione a Casamicciola, aveva poi scelto di passare in maggioranza al fianco del sindaco Giosi Ferrandino, ex nemico politico dichiarato, trasformato nel giro di poche settimane in alleato fidato. Un cambio di rotta che, come ricordano molti osservatori, è coinciso con l’accelerazione di alcune pratiche legate alla ricostruzione post-sisma, comprese quelle sugli immobili della stessa famiglia Iaccarino, chiuse con decreti milionari.

Nel comunicato diffuso, l’assessore ha spiegato le ragioni della sua decisione: “Ho creduto sin dall’inizio in un progetto che avrebbe dovuto valorizzare il civismo, radicare nei territori una cultura politica nuova e inclusiva, dare voce ad amministratori e comunità locali in una logica di rinnovamento. Purtroppo, quel progetto è stato progressivamente abbandonato: oggi prevale una linea politica ristretta, chiusa su sé stessa, lontana dai cittadini e dalle esigenze reali dei territori. Non è questa l’idea di politica a cui ho sempre ispirato il mio impegno, sia come assessore del Comune di Casamicciola sia come consigliera nazionale del partito e capolista al Senato nella lista di Noi Moderati”.

Parole che appaiono strettamente intrecciate con il futuro politico organizzato del sindaco Ferrandino e che sono un preludio alle prossime elezioni regionali. L’uscita di Iaccarino dal partito di Lupi della Iaccarino, è evidente, rappresenta un atto funzionale alla strategia del primo cittadino: liberare l’assessore dai vincoli nazionali per proiettarla in un nuovo percorso che Giosi sta organizzando ora con Fulvio Martusciello in Forza Italia, ora con Fulvio Bonavitacola con Vincenzo De Luca.

Il finale della nota conferma questa prospettiva: “Lascio dunque con rammarico, ma anche con la convinzione che serva aprire una nuova fase per ricostruire, insieme ad altri, uno spazio credibile e popolare che restituisca dignità alla politica e centralità alle persone”.

L’ennesimo tassello del disegno di Giosi Ferrandino, abile a muoversi tra equilibri locali e intrecci nazionali. E, come vi abbiamo già detto, non ci meraviglieremo se la figura della Iaccarino possa essere proposta come nome spendibile nelle trattative interne al centrodestra, magari per compiacere Fulvio Martusciello o, sempre per tenere due piedi in due scarpe, con Fulvio Bonavitacola e Vincenzo De Luca. Quale Fulvio sarà? Lo vedremo tra poco.

Per i cittadini, ancora una volta, la sensazione è di assistere a un gioco di incastri e di “magheggi” che sembrano riguardare più i destini personali dei protagonisti che i problemi concreti del territorio.