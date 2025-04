L’uomo con il machete soffre di disturbi mentali, scatta l’ASO. Momenti di apprensione ieri a Casamicciola

Nel corso dei controlli organizzati per il giorno di Pasquetta, nelle vicinanze del porto di Ischia i carabinieri avevano fermato un uomo che nei pantaloni nascondeva un machete. Dopo la denuncia a piede libero, è emerso che il trentaquattrenne non era un “buontempone” o un malintenzionato, ma purtroppo una persona che soffre di disturbi mentali e necessita di cure adeguate. I successivi eventi hanno destato infatti allarme a Casamicciola nel pomeriggio di ieri, quando si sono vissuti momenti di tensione. Qui l’uomo ha dato evidenti segnali di instabilità, rifugiandosi alla fine sulla scogliera.

Una situazione che ha destato apprensione e timori nei presenti, tanto che sono state allertate le forze dell’ordine. Non era possibile prevedere quali gesti avrebbe potuto porre in essere e si temeva anche per la sua incolumità. A terra sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri, ma si è reso necessario l’intervento della motovedetta della Guardia Costiera per consentire il recupero in sicurezza del trentaquattrenne.

Proprio questi ultimi drammatici eventi hanno indotto il sindaco di Casamicciola Giosi Ferrandino ad adottare la prevista ordinanza per l’ASO (Accertamento sanitario obbligatorio). Una iniziativa necessaria in questi casi per consentire che il soggetto instabile possa essere sottoposto a cure.

L’ordinanza sindacale emessa nella giornata di ieri dal primo cittadino in qualità di autorità sanitaria fa riferimento alla proposta avanzata dal dott. Luca Fabozzi «di sottoporre ad accertamento sanitario obbligatorio (ASO), finalizzato alla verifica delle condizioni psichiche» il trentaquattrenne «affetto da sospetto scompenso psicopatologico».

Il provvedimento evidenzia che dalla stessa proposta, risultano emergere le difficoltà da parte dell’uomo «a sottoporsi volontariamente a visita». Come purtroppo si verifica generalmente in questi casi. Chi vive un momento di instabilità psichica rifiuta decisamente di ammettere la propria condizione e di sottoporsi alle necessarie terapie.

Il sindaco rimarca proprio che «le condizioni psichiche potrebbero essere tali da richiedere interventi terapeutici» e pertanto ritiene «di dover disporre accertamento sanitario obbligatorio finalizzato alla valutazione delle condizioni psichiche». L’ordinanza dispone dunque «l’immediato accertamento sanitario obbligatorio presso la UOCSM in Barano d’Ischia in via G. Garibaldi n. 179, finalizzato alla verifica delle condizioni psichiche».

Il provvedimento è stato comunicato all’Asl NA 2 Nord. Il caso è stato dunque preso in carica dai sanitari del Centro di Salute Mentale. La tempestiva emissione dell’ordinanza è tesa ad evitare che lo sfortunato trentaquattrenne possa mettere in pericolo se stesso o altre persone.