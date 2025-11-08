Le persone si riconoscono nelle loro merci;

trovano la loro anima nella loro automobile,

nel giradischi hi-fi, nella casa a due piani,

nell’attrezzatura della cucina. Lo stesso meccanismo

che lega l’individuo alla sua società è mutato,

e il controllo sociale è radicato nei nuovi

bisogni che esso ha prodotto.

H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, 1964

C’è chi compra la lingerie indossata da modelle/i sexy pensando di portarsi a casa

anche il loro appeal. Anonimo, s.d.

L’abito fa il monaco. Carmelo Bene, s.d.

Herbert Marcuse influenzò profondamente i movimenti studenteschi del ’68. “L’uomo a una dimensione” – lucida, inquietante profezia del nostro tempo – ritrae un mondo in cui il progresso tecnologico imprigiona l’uomo in una gabbia dorata di falsi bisogni e desideri. Svela come il sistema capitalistico trasformi il controllo sociale in forme di seduzione consensuale.

Il “Grande Rifiuto” – poter dire no al sistema – è oggi ancor più necessario. Nell’era dei social media e del consumismo digitale, risuona ancora la sua analisi della “coscienza felice”, il falso appagamento che ci impedisce di vedere le catene che ci legano. Non stiamo forse vivendo quella dimensione unica dove il pensiero critico è sistematicamente assorbito e neutralizzato dal sistema?

Tecnologia e benessere materiale per soffocare il dissenso: il “totalitarismo morbido” non ha bisogno di violenza esplicita, opera attraverso divertimento e pubblicità, crea l’“euforia nella infelicità”. Siamo troppo distratti per accorgerci della nostra alienazione.

L’analisi di Marcuse anticipa di decenni la semplificazione del pensiero nell’era della comunicazione istantanea: il linguaggio stesso, riducendo la complessità del pensiero a slogan e formule preconfezionate, può diventare strumento di controllo sociale.

Il libro mantiene ancora tutta la sua forza di appello al pensiero critico come ultima linea di difesa contro l’appiattimento della coscienza. La visione della libertà come liberazione dai bisogni artificiali rimane tra le più potenti critiche alla società dei consumi. Una critica tanto più urgente quando l’intelligenza artificiale e il capitalismo digitale stanno ridefinendo cosa significa essere umani.