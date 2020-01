L’UNIVERSITÀ CATTOLICA INAUGURA L’ANNO ACCADEMICO

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato inaugurato nella sede di Roma l’anno accademico dell’Università Cattolica. Presente, tra gli altri, Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia. “Nel futuro della medicina – ha detto il rettore Franco Anelli durante il discorso inaugurale – da un lato si va affermando una tecnologia che non è più strumento inerte da maneggiare o farmaco da somministrare; dall’altro l’organizzazione dell’attività sanitaria risentirà fortemente di tali innovazioni, e si imporranno scelte in termini di impiego delle risorse, che significa, dalla parte del paziente, disciplina dell’accesso alle cure, sempre più sofisticate ed efficaci, ma anche sempre più costose”. “Non si scorge, almeno per ora, in questi processi – ha aggiunto Anelli – quell’effetto di riduzione dei costi unitari dei beni e dei servizi che in passato si accompagnava all’evoluzione tecnologica, ai processi di industrializzazione meccanica”.

Per Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana, “ciò che vale nelle famiglie si può estendere al mondo universitario: una agenzia educativa che avvia con decisione all’età adulta, ma ha tutte le caratteristiche intergenerazionali di una grande famiglia, specialmente se si ispira esplicitamente a principi cristiani, anzi cattolici”.

